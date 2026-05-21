Fernando Vargas, periodista deportivo asaltado en Temixco, Morelos, denunció falta de apoyo de la Fiscalía estatal con sede en Temixco y de la Guardia Nacional a pesar de quedar vulnerable.

“Terminé regañado… tenían que cenar… dijeron que no llevaba número de motor, número de serie del vehículo o alguna credencial, que eso era imposible por no llevar documentos…” Fernando Vargas. Periodista

Luego del asalto, señaló en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que en la Fiscalía de Morelos le dijeron que no podrían ayudarlo si no tenía los datos de su camioneta más allá del número de placas, por lo que no pudo hacer el reporte de robo.

A pesar de que le robaron su camioneta Frontier Nissan, su teléfono y sus tarjetas, dijo que no le importa lo material y expresó que tiene miedo de regresar al estado de Morelos para continuar con la denuncia pues no hubo apoyo e incluso terminó “regañado”.

¿Quién es Fernando Vargas? Periodista y director de medios de Liga Caliente (IG: fernvarno)

Fiscalía de Morelos investiga falta de atención a periodista Fernando Vargas

Ante la denuncia en medios de comunicación, la Fiscalía de Morelos publicó un comunicado en el que dijo iba a revisar el caso de Fernando Vargas en el que se señaló a la funcionaria Cinthya Jaqueline Pérez de negarle el apoyo al periodista.

Además, dijo que personal de la Fiscalía de Morelos priorizó su cena y que le impidieron continuar con el trámite por no llevar los documentos oficiales que le habían robado previo a encañonarlo.

Fernando Vargas acusa soberbia y falta de apoyo de la guardia nacional

En el caso de la Guardia Nacional, Fernando Vargas dijo que tras el asalto llegaron varias camionetas que lo ignoraron porque en realidad iban comprar a la tienda de conveniencia de la gasolinera donde fue asaltado y que queda a pie de la Autopista del Sol.

“…llegaron varias patrullas de la Guardia Nacional… incrédulo de mi parte… la realidad es que llegaron a comprar pan, donas, café… el comandante… en una actitud de mucha soberbia…” Fernando Vargas. Periodista

Denunció que el comandante de la Guardia Nacional lo escuchó sin ayudarlo, siempre con una actitud de soberbia.

El teléfono de su esposa no fue robado y con él pudo pedir apoyo a un colega periodista de Morelos que los ayudó con los traslados a la Fiscalía.