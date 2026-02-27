Jorge Alberto Zaragoza González, director general de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se encuentra en el centro de la polémica tras difundirse imágenes de la fiesta de cumpleaños que celebró dentro de las oficinas de la dependencia.

El evento generó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la congruencia de estas prácticas con los discursos de austeridad del gobierno.

La celebración privada en instalaciones oficiales ha desatado debate sobre el uso de espacios públicos. Pero ¿quién es Jorge Alberto Zaragoza González? Te decimos todo lo que se sabe del director de Recursos Humanos de la SEP.

¿Quién es Jorge Alberto Zaragoza González?

Jorge Alberto Zaragoza González, director general de Recursos Humanos y Organización de la SEP, está en polémica tras celebrar su cumpleaños en las oficinas de esta dependencia.

La celebración fue criticada en redes sociales por algunas personas que consideran que este tipo de eventos no es congruente con los discursos de austeridad del gobierno, además de realizar eventos privados en las oficinas de la SEP.

¿Qué edad tiene Jorge Alberto Zaragoza González?

Se desconoce la edad de Jorge Alberto Zaragoza González.

¿Qué signo zodiacal es Jorge Alberto Zaragoza González?

La fecha de nacimiento de Jorge Alberto Zaragoza González es desconocida, sin embargo, trascendió que este viernes 27 de febrero celebró su cumpleaños en las oficinas de la SEP.

En caso de que su cumpleaños haya pasado hace unos días o esté próximo, entonces el signo zodiacal de Jorge Alberto Zaragoza González es Piscis.

¿Jorge Alberto Zaragoza González está casado?

No hay información que confirme que Jorge Alberto Zaragoza González esté casado.

¿Jorge Alberto Zaragoza González tiene hijos?

Los datos públicos no revelan si Jorge Alberto Zaragoza González tiene hijos.

¿Qué estudió Jorge Alberto Zaragoza González?

De acuerdo con la información, Jorge Alberto Zaragoza González estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Tepantlato.

¿Cuál es la trayectoria de Jorge Alberto Zaragoza González?

Actualmente, Jorge Alberto Zaragoza González es director general del área de Recursos Humanos de la SEP y a lo largo de su carrera profesional ha tenido otros cargos administrativos en el gobierno: