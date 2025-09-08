¿Quién es Ezequiel Elizalde, señalado como víctima en el caso Israel Vallarta?

Ezequiel Elizalde es señalado como víctima del caso Israel Vallarta, detenido el 8 de diciembre de 2005 acusado de secuestro y otros delitos.

Junto a Israel Vallarta también fue detenida Florence Cassez, una ciudadana francesa; ambos fueron acusados de pertenecer a una banda de secuestradores denominada ‘Los Zodiaco’.

A pesar de que sus detenciones fueron cumplimentadas el 8 de diciembre de 2005, el caso se trató de un montaje de Genaro García Luna que fue transmitido en vivo el 9 de diciembre, por el periodista Carlos Loret de Mola para Televisa.

Israel Vallarta fue liberado el pasado 31 de julio de 2025, tras haber estado preso durante 20 años sin sentencia. Aunque el caso ha sido concluido como montaje, Ezequiel Elizalde sostiene que fue víctima de secuestro.

¿Quién es Ezequiel Elizalde?

Ezequiel Yadir Elizalde Flores fue una de las víctimas de secuestro atribuidas al caso de Israel Vallarta.

Fue privado de la libertad el 4 de octubre de 2005 en el billar ‘Elimen’ en Chalco, Estado de México, dos meses antes del montaje donde culparon a Israel Vallarta y Florence Cassez.

La jueza que ordenó la liberación de Israel Vallarta señaló que las víctimas del caso fueron secuestradas antes del montaje y no se encontraron pruebas de culpabilidad hacia Vallarta, pero no desestimó su sufrimiento que fue utilizado para un montaje de Carlos Loret de Mola.

Actualmente Ezequiel Elizalde vive fuera de México, y a pesar de la resolución que se dio al caso Israel Vallarta, sostiene que fue víctima de secuestro por el mencionado y la banda ‘Los Zodiaco’.

Ezequiel Elizalde Flores, quien fuera víctima de Israel Vallarta (CUARTOSCURO / Guillermo Perea)

¿Qué edad tiene Ezequiel Elizalde?

Ezequiel Elizalde tiene alrededor de 51 años, ya que cuando fue secuestrado en 2005 tenía 21 años.

¿Cuál es el signo zodiacal de Ezequiel Elizalde?

Se desconoce el signo zodiacal de Ezequiel Elizalde , ya que su fecha de nacimiento no es pública.

¿Ezequiel Elizalde está casado?

Aunque no está claro su estado civil actual, al momento de su secuestro Ezequiel Elizalde estaba casado con la rusa Karen Pavlova Gachuz Gómez.

Cabe mencionar que su entonces esposa declaró a las autoridades la sospecha de que el secuestro de Ezequiel había sido consentido por su propia madre Raquel Flores Martínez. De ser así, las teorías apuntan a que buscaba extorsionar a su esposo Enrique Elizalde.

¿Ezequiel Elizalde tiene hijos?

No hay información que confirme que Ezequiel Elizalde haya tenido hijos.

¿Qué estudió Ezequiel Elizalde?

Tras ser víctima de secuestro, Ezequiel Elizalde se mudó a Estados Unidos. En alguna entrevista de 2009 relató que estudiaba Criminología y Derecho en Texas, pero no se encontraron datos que confirmaran sus estudios.

¿En qué ha trabajado Ezequiel Elizalde?

Se desconoce a qué se dedica actualmente Ezequiel Elizalde, o cuál ha sido su trayectoria hasta el día de hoy.

Padre de Ezequiel Elizalde niega existencia de montaje en el caso Israel Vallarta

Hoy lunes 8 de septiembre, el padre de Ezequiel Elizalde, Enrique Elizalde, negó que el secuestro de su hijo a presuntas manos de Israel Vallarta, se haya tratado de un montaje.

Para confirmarlo, presentó un supuesto audio de momento del secuestro de su hijo, y señaló que Israel Vallarta estuvo involucrado al haberse identificado como ‘Zacarías’.

Ezequiel Elizalde también ha atribuido toda la responsabilidad a Israel Vallarta a pesar de la resolución judicial, e incluso envió una carta a Claudia Sheinbaum para recordarle quiénes son las verdaderas víctimas.