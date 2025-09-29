Erick Hazael Ramos recibió una sentencia de más de 11 años en prisión por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva de hace casi tres años; te decimos quién es él.

De acuerdo con la información, un juez dictó sentencia contra Erick Hazael Ramos en los juzgados del Reclusorio Oriente, donde además se acordó que tendrá que pagar una multa.

Pero ¿quién es Erick Hazael Ramos? Te decimos todo lo que sabes del hombre que fue sentenciado por su participación en el atentado contra el periodistas Ciro Gómez Leyva.

Epigmenio Ibarra deja plantado a Ciro Gómez Leyva en último programa tras ser despedido (Tomada de video)

¿Quién es Erick Hazael Ramos?

Erick Hazael Ramos Mendoza, quien sería apodado “El Haza” o “El Gordo”, fue condenado este lunes 29 de septiembre a 11 años y un mes en prisión por el atentado a Ciro Gómez Leyva.

¿Qué edad tiene Erick Hazael Ramos?

La edad de Erick Hazael Ramos es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Erick Hazael Ramos?

Dado que la fecha de nacimiento de Erick Hazael Ramos es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Erick Hazael Ramos está casado?

No hay información pública sobre el estado civil de Erick Hazael Ramos.

¿Erick Hazael Ramos tiene hijos?

Se desconoce si Erick Hazael Ramos.

¿Qué estudió Erick Hazael Ramos?

La trayectoria académica de Erick Hazael Ramos es conocida.

¿Cuál es la trayectoria de Erick Hazael Ramos?

Previo al atentado contra Ciro Gómez Leyva, no hay información pública que especifique la trayectoria de Erick Hazael Ramos.

Erick Hazael Ramos recibe sentencia de más de 11 años de prisión por ataque a Ciro Gómez Leyva

Erick Hazael Ramos, implicado en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022, recibió sentencia de 11 años y un mes en prisión tras un juicio.

De acuerdo con la información, Erick Hazael Ramos aceptó que él iba manejando la motocicleta desde donde se disparó a Ciro Gómez Leyva, por lo que, además, se le impuso una multa de 36 mil 371 pesos.

Presuntos responsables del atentado contra Ciro Gómez Leyva (Gobierno de CDMX)

Cabe mencionar que Erick Hazael Ramos fue sentenciado a más de 11 años en prisión por los delitos de: