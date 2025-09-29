Erick Hazael Ramos, implicado en el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva, recibió sentencia de más de 11 años en prisión tras un juicio en el Reclusorio Oriente.
De acuerdo con la información, Erick Hazael Ramos habría aceptado su participación en el ataque directo contra Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022.
Erick Hazael Ramos recibe sentencia de más de 11 años de prisión por ataque a Ciro Gómez Leyva
El lunes 29 de septiembre de 2025 se dio a conocer que un juez dictó una sentencia de 11 años y un mes en prisión contra Erick Hazael Ramos, implicado en el ataque a Ciro Gómez Leyva.
Erick Hazael Ramos aceptó que él conducía la motocicleta desde la que se le disparó al periodista Ciro Gómez Leyva cuando se encontraba a alrededor de 200 metros de su casa.
Según los reportes, Erick Hazael Ramos fue sentenciado a más de 11 años en prisión por los delitos de:
- Homicidio calificado en grado de tentativa
- Asociación delictuosa agravada
Además de la sentencia en prisión, un juez federal dictó que Erick Hazael Ramos tendrá que pagar 36 mil 371 pesos como multa por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.
Con la sentencia de Erick Hazael Ramos suman 12 relacionadas con el caso de Ciro Gómez Leyva y faltarían dos más contra:
- Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”: líder del grupo de sicarios que orquestaron el ataque
- Cynthia Yeyetzin: esposa de Erick Hazael Ramos, presunto implicada en el ataque a Ciro Gómez Leyva