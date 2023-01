Ricardo Mejía Berdeja, ex subsecretario de Seguridad Federal y candidato a gobernador en Coahuila por el Partido del Trabajo (PT), firmó carta compromiso de encuesta de Morena, pero ya se le olvidó.

El ahora candidato del PT a la gubernatura de Coahuila renunció a su cargo como subsecretario de Seguridad el pasado viernes 13 de enero, y momento después, ocurrió el anunció sobre su participación en las elecciones 2023 pero no por Morena.

A días de que esto ocurriera, se dio a conocer una carta compromiso firmada por Ricardo Mejía Berdeja que tiene que ver con la encuesta de Morena para elegir al candidato de Coahuila, de la que resultó ganador el senador Armando Guadiana.

La carta compromiso firmada por Ricardo Mejía Berdeja

La carta compromiso que firmó Ricardo Mejía Berdeja, apenas el 17 de noviembre de 2022, es por los principios de la Cuarta Transformación y conformidad con el proceso interno de Morena para elegir a su candidato a la gubernatura de Coahuila, es decir, la encuesta.

Ricardo Mejía Berdeja firmó que se iba a conducir bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, así como promover y dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.

“En el presente documento hago constar mi conformidad con la convocatoria y mi voluntad de participar en el proceso para la designación de la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en el Estado de Coahuila”. Carta compromiso firmada por Ricardo Mejía Berdeja

El ex subsecretario manifestó que se adhería a los documentos básicos de Morena y cumplirlos, dijo que comprendía y aceptaba el contenido de los estatutos del partido.

Y que al participar en el proceso para elegir al candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, debía apegarse a los artículos del estatuto.

Ricardo Mejía Berdeja señaló que había comprendido los métodos de designación del candidato, sus bases, criterios, ponderación, ajustes de género y las facultades de organización de Morena.

Carta compromiso firmada por Ricardo Mejía Berdeja

“Por lo anterior, acepto el compromiso vinculante de respetar los resultados que de esta convocatoria deriven ”, párrafo en el que claramente, Mejía Berdeja firmó que aceptaría los resultados de la encuesta de Morena, situación que no ocurrió.

Ricardo Mejía Berdeja será candidato en Coahuila por el PT

Ricardo Mejía Berdeja renunció el viernes 13 de enero como subsecretario de Seguridad Pública y fue presentado por el PT como su candidato a gobernador en Coahuila.

En su cuenta de Twitter dijo que su renuncia es irrevocable y que agradeció a AMLO, así como a la Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, por la oportunidad de servir en este “gobierno patriótico e histórico”.

Sobre los motivos de su decisión, el exfuncionario federal dijo que enfocará todos sus esfuerzos para la causa de la “transformación de Coahuila” y desterrar al “Moreirato” que tiene “secuestrado” al estado.

Mientras que el PT anunció que no irá en alianza con Morena y el Partido Verde para las elecciones 2023 en Coahuila, una decisión que se tomó desde la dirigencia nacional de dicho partido.