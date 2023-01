¿Ricardo Mejía Berdeja renunció a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC)? El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirma su posible salida.

En la conferencia mañanera de hoy 12 de enero, AMLO dijo que “es muy probable” que el subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, renuncie para seguir con sus aspiraciones a la candidatura gubernamental de Coahuila, para las elecciones 2023.

De esa forma, AMLO compartió que de confirmarse su renuncia al cargo nombrará a alguien más , y que podría ser develado mañana mismo.

A Armando Guadiana “le extraña” que Ricardo Mejía Berdeja no reconozca los resultados de las encuestas

En cuanto a su apoyo para que Ricardo Mejía Berdeja llegue a la gubernatura de Coahuila, el presidente refirió que él estará con Armando Guadina, elegido el representante de Morena para las elecciones desde diciembre de 2022.

AMLO señaló que es muy probable que Ricardo Mejia Berdeja renuncie a la SSPC para ser candidato a la gubernatura de Coahuila en las próximas elecciones 2023.

El presidente indicó que no sabe por parte de qué partido se unirá a la contienda, marcada para junio de este año.

Y aunque dijo que tiene derecho a competir por el cargo como cualquier ciudadano, adelantó que si es el caso deberá salir de la SSPC , como lo dicta la ley.

“No he hablado con él pero me entere de que aspira a ser candidato de Coahuila, no sé por qué partido (...)

Como cualquier ciudadano está en su derecho, desde luego si va a ser candidato ya no va a trabajar con nosotros, o sea ya no va a desempeñarse como subsecretario”

AMLO