Te contamos quién es Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Considerado una figura relevante dentro de la estrategia de seguridad e inteligencia, Audomaro Martínez lideró el CNI de 2018 a 2024.

¿Quién es Audomaro Martínez?

Audomaro Martínez es un militar mexicano de alto rango, reconocido por dirigir el CNI durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Audomaro Martínez (Especial)

¿Cuántos años tiene Audomaro Martínez?

Audomaro Martínez Zapata tiene 77 años. Nació el 19 de noviembre de 1948 en el municipio de Cunduacán, Tabasco.

¿Quién es la esposa Audomaro Martínez?

Audomaro Martínez está casado con la empresaria Diana Yamileth Hernández Zárate.

Audomaro Martínez (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Audomaro Martínez?

Audomaro Martínez pertenece al signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Audomaro Martínez?

Audomaro Martínez es padre de dos hijos: Óscar Audomaro Martínez Hernández y Paola Yudith Martínez Hernández.

Lamentablemente, Paola Yudith murió en 2019.

Audomaro Martínez (Especial)

¿Qué estudió Audomaro Martínez?

Se sabe que Audomaro Martínez se graduó del curso de formación de oficiales del Heroico Colegio Militar en 1967.

En 1971 conseguió el curso de Correspondencia en la Escuela Militar de Aplicación de Caballería.

Hacia 1976, recibió títulos como Mando y Estado Mayor Generar en la Escuela Superior de Guerra.

Para 1988, se graduó como Superior de Guerra.

¿En qué ha trabajado Audomaro Martínez?

A lo largo de su carrera militar, Audomaro Martínez tuvo diversos cargos. De 1967 a 1971 fue Comandante del 7/o Regimiento de caballería.

Entre 1971 y 1973, fue Oficial del Primer Escuadrón de Tanques y luego pasaría como Oficial de Instrucción en la Escuela Superior de Guerra.

Para 1976 estuvo como Comandante del Escuadro Plana Mayor y Servicios del 14/o Regimiento de Caballería.

Durante 1977, ocupó los cargos de Jefe del Curso de Aplicación y Jefe de Sección Primera.

Durante su estancia por la 30 zona militar de Villahermosa en los años 80, Tabasco, conoció a AMLO.

En 1983 se le comisionó a la Ciudad de México como adscritos a la Inspección General del Ejercito y Fuerza Aérea.

Mientras que un año después fue ascendido a Teniente Coronel y regresaría a Tabasco.

Hacia 1995 logró ascender a General Brigadier en Irapuato, Guanajuato.

General Audamaro Martínez (Especial)

En las campañas presidenciales de 2006 y 2012 fue jefe de seguridad de AMLO .

De 2013 a 2015 se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Durante 2018 a 2024 ocupó el cargo de Director del Centro Nacional de Inteligencia, institución dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en sustitución del CISEN.