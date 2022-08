El ambientalista Arturo islas reveló la razón por la que tuvo un problema con Fofo Márquez, quien lo acusó hace unos meses de traficar con los animales que rescata.

Fofo Márquez es un influencer que ha tomado protagonismo en redes sociales por su excentricidades y haber cerrado arbitrariamente una vialidad de Guadalajara.

Hace unos meses acudió al podcast del youtuber Charly Galleta y acusó a Arturo Islas de traficar con animales.

Fue cuestionado sobre qué animales exóticos tenía y reveló que poseía tigres blancos y jaguares.

Fofo Márquez (@mr.fofomqz / Instagram )

“Soy la única persona en el mundo que tiene un tiburón blanco en cautiverio (...) tuve ese y un leopardo del Amur, que había 7 en colecciones privadas, que es la historia que no les contó Arturo Islas” Arturo Islas

Mencionó que el ambientalistas quería quitarle el leopardo del Amur porque sabía que era muy costoso.

“Es la historia que no les contó Arturo Islas, iba por ese leopardo porque sabía que valía una lana y porque aparte porque era un ped... conseguirlo porque no había más, entonces dijo: ‘A pues a este niño rico me lo apendejo que lo voy a rescatar’” dijo Fofo Márquez.

Aseguró que Arturo Islas acudía a la selva para sacar animales y luego comercializarlos: “Agarra y te vende los animales (...) bájale conmigo que te quemo Arturo”.

Arturo Islas da su versión del conflicto que tuvo con Fofo Márquez

El ambientalista es famoso por rescatar al elefante ‘Big Boy’ y se encuentra trabajando en un documental donde mostrará el proceso para darle una mejor vida al paquidermo.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, habló del conflicto que tuvo con Fofo Márquez y dio su versión.

Contó que hace tres años él denunció a Fofo Márquez por meter a un jaguar a un antro y por sacudir a otro felino, y agarrarlo a ‘guantazos’.

Arturo Islas (@arturoislasallende)

“Desde ahí mis seguidores le generaron un movimiento a él de maltratador de animales y ahora dijo en un programa que yo vendía animales, y que yo quería ese leopardo para venderlo” reveló Arturo Islas.

El activistas aseguró que los únicos animales que tiene en su poder son un perro y al elefante ‘Big Boy’: “Soy un tipo transparente, soy un tipo honesto”.

Arturo Islas exhortó a las personas a no tomar de ejemplo a influencers como Fofo Márquez y mencionó que su activismo es transparente, por lo que las personas pueden acudir a ver en qué lugares se encuentran los animales que rescata.