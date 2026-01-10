El viernes 9 de enero de 2026 se dio a conocer que Armando Castilla Galindo, director general de Grupo Vanguardia, fue detenido en el estado de Nuevo León.

De acuerdo con la información, la detención de Armando Castilla Galindo tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Monterrey por parte de agentes federales.

¿Quién es Armando Castilla Galindo? Director general de Grupo Vanguardia

Armando Castilla Galindo es un periodista, empresario y director editorial en México, el cual dirige Grupo Vanguardia.

Dicha empresa pertenece a la familia Castilla, misma que ha sido propietaria desde hace muchos años.

Es conocido por su visión de innovación, lo que lo ha llevado a destacar en el remo empresarial, así como dentro del sector de la educación superior.

¿Qué edad tiene Armando Castilla Galindo?

De acuerdo con la información, Armando Castilla Galindo tiene actualmente 48 años de edad.

¿Quién es la esposa de Armando Castilla Galindo?

Información sugiere que Armando Castilla Galindo se encuentra soltero tras haberse divorciado en 2016 de Paola Galdeano Fuentes.

¿Cuántos hijos tiene Armando Castilla Galindo?

Se desconoce si Armando Castilla Galindo tiene hijos, toda vez que esta información se mantiene privada.

¿Qué estudió Armando Castilla Galindo?

Armando Castilla Galindo cuenta con la Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey.

Además, tiene una Maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).

¿En qué ha trabajado Armando Castilla Galindo?

Actualmente, Armando Castilla Galindo es director general de Grupo Vanguardia.

Además, es integrante del Consejo del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, un espacio en el que ha fomentado la innovación en la educación superior en México.

Fue detenido Armando Castilla Galindo en Nuevo León; Grupo Vanguardia acusa ilegalidad en su captura

Armando Castilla Galindo fue detenido la mañana del viernes 9 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en un operativo implementado de manera conjunta entre la Fiscalía de Nuevo León y el apoyo de la Guardia Nacional.

A través de un comunicado, Grupo Vanguardia acusó que se trata de una detención ilegal, misma que autoridades justifican derivado de una supuesta inasistencia a una notificación del Ministerio Público.

De acuerdo con abogados consultado por este Grupo, la detención de Armando Castilla Galindo podría tratarse de un “modus operandi” por parte de las autoridades, con la intención de fabricar escenarios legales .

En el texto, Vanguardia precisó que la detención de Castilla Galindo ocurrió en Monterrey y no en Saltillo, ciudad donde reside, por lo que acusó una situación de vigilancia previa.

Señalaron que la detención de Armando Castilla Galindo sería por una posible instrucción de las “altas esferas del poder”, con la intención de coartar la libertad de expresión y despojar Grupo Vanguardia de sus bienes.