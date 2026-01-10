El diario mexicano Vanguardia calificó como una acción orquestada y un acto de persecución la detención de su director general, Armando Castilla Galindo, ocurrida la mañana del viernes 9 de enero de 2026 en Nuevo León.

Vanguardia dio a conocer que la detención de Armando Castilla Galindo tiene su origen en una controversia de carácter mercantil relacionada con un bien inmueble ubicado en Saltillo, Coahuila, propiedad de su familia.

Según el medio, esta aprehensión representa un intento del poder político por intimidar el ejercicio periodístico a través del acoso judicial, convirtiendo a la libertad de prensa en un obstáculo para quienes ostentan el poder.

Disputa por arrendamiento de predio: El origen tras la detención de Armando Castilla

Según un comunicado del grupo editorial, este conflicto legal ha sido utilizado para “fabricar de manera artificiosa” un caso penal por presunto fraude.

El trasfondo del litigio es un contrato de arrendamiento para la instalación de un anuncio espectacular en 45 metros cuadrados.

Aunque el predio forma parte de un proceso civil en el que fue dado en garantía, la defensa del directivo asegura que el inmueble no se encuentra embargado ni sujeto a litigio alguno actualmente.

Vanguardia ha calificado como “inadmisible” que un asunto derivado de la renta de un espacio minúsculo haya provocado un operativo de captura con fuerza desmedida.

El medio mexicano sostiene que las autoridades han criminalizado un conflicto mercantil que debería resolverse en juzgados civiles, utilizándolo como un instrumento de persecución política para silenciar a la prensa.

Hasta el momento, la casa editora señala que no se ha transparentado quién es la contraparte en este proceso ni se han ofrecido explicaciones claras que justifiquen elevar una disputa de arrendamiento a una persecución penal de tal magnitud.

Detalles de la detención de Armando Castilla Galindo

Cerca de las 10:00 horas, elementos de la fiscalía de Nuevo León, apoyados por la Guardia Nacional, interceptaron a Castilla Galindo en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey.

Aunque el motivo oficial esgrimido fue una supuesta falta de comparecencia ante una orden de notificación del Ministerio Público, Vanguardia señaló que el operativo fue "arbitrario e ilegal"

La casa editora destacó que el hecho de que la captura ocurriera en Monterrey y no en Saltillo, donde reside el directivo, evidencia una vigilancia constante por parte de las autoridades.

Abogados consultados por el diario afirmaron que este arresto sigue un “modus operandi” de las fiscalías para “fabricar casos” de rebeldía y así poder arrestar a ciudadanos bajo consigna.

Exigen libertad y apoyo internacional para Armando Castilla Galindo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se unió al reclamo de liberación inmediata, calificando la acción como ilegal y exigiendo el pleno respeto a la libertad de prensa.

Por su parte, el diario reiteró que no recibió notificaciones oficiales previas sobre las causas legales de la detención ni sobre la situación jurídica actual de su director.

Vanguardia ha sostenido firmemente que tanto el director como el grupo editorial han sido víctimas de una persecución sistemática en los últimos años, intensificándose mediante demandas desproporcionadas.

Ante lo que consideran un ataque judicial coordinado contra Armando Castilla Galindo y Vanguardia, el medio manifestó que “el único camino es la verdad”.