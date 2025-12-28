El influencer Daniel Borjas fue detenido la madrugada de hoy domingo 28 de diciembre en San Pedro, Nuevo León, acusado de supuestamente haber participado en una riña.

De acuerdo con la información, la detención de Daniel Borjas se llevó a cabo en la zona de Centrito Valle, sobre la calle Río Orinoco, luego de que la policía municipal recibiera un reporte.

Detienen a influencer Daniel Borjas en Nuevo León por supuesta riña en San Pedro

A través de un video difundido en redes sociales, se dio a conocer la detención del influencer Daniel Borjas en San Pedro, Nuevo León.

En la grabación se observa el momento en el que el creador de contenido es subido a una patrulla, en tanto cuestiona el motivo de su detención.

Además, se escucha al influencer gritar a sus acompañantes que grabaran su detención, señalando: “Graben todo, este es el gobierno de San Pedro, papá”, mientras los policías le colocaban las esposas.

Los reportes señalan que además del influencer también fueron detenidos dos hombres más, identificados como Luis “N” y Héctor “N”, de 24 y 19 años respectivamente.

Daniel Borja insulta a policías durante detención en San Pedro, Nuevo León

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García aseguró que Daniel Borja se negó a una revisión de seguridad tras ser señalado por participar en la riña.

Asimismo, el influencer comenzó a insultar a los agentes, utilizando la palabra “cabrones”, lo que derivó en su arresto.

El en el video se observa que una mujer policía señala que Daniel Borja sería trasladado al Centro de Comando de San Pedro, por las causas arriba mencionadas.

La policía de San Pedro aseguró que investigarán los hechos ocurridos en la supuesta riña, sin que hasta el momento se hayan revelado más detalles de lo sucedido.