La reestructuración de Talleres Gráficos de México continúa generando reacciones en el ámbito político.

“Lo primero sería conocer de fondo cuál es el objetivo. ¿El objetivo es resolver la denuncia de corrupción al interior del INE? Eso nos lleva por una vía. Si el objetivo es hacer rentable una empresa para garantizar impresiones para el Gobierno, pues eso nos lleva también por otra ruta. ¿Lo que se busca es generar empleo?, ¿lo que se busca es ahorrar, economizar en los gastos? No sé, tendríamos que conocer de fondo cuál es el objetivo del Gobierno con este planteamiento” Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano

Alejandra Barrales pidió al Gobierno federal explicar con claridad los alcances y objetivos de los cambios anunciados para Talleres Gráficos de México, especialmente ante su futura participación en la producción de materiales electorales.

La senadora de Movimiento Ciudadano consideró necesario transparentar el uso de los recursos públicos y precisar los beneficios de la reforma institucional.

El debate surge en medio de una estrategia que busca fortalecer los mecanismos de supervisión, contratación y rendición de cuentas rumbo a las elecciones 2027.

Alejandra Barrales pide aclarar la propuesta de reestructura de Talleres Gráficos de México

La senadora de Movimiento Ciudadano insistió en que el Gobierno federal debe explicar qué pretende conseguir con los cambios en Talleres Gráficos de México, así como los beneficios que tendría esta modificación.

“Yo creo que siempre es importante platicar, por supuesto que sería muy importante conocer cuál es el objetivo que busca el Gobierno a partir de esta propuesta” Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano

Asimismo, Alejandra Barrales pidió tener cuidado con el uso de los recursos públicos ante la reestructura de Talleres Gráficos de México, pues consideró que no se puede improvisar ni plantear modificaciones sin conocer sus alcances.

“No, sin duda, y mucho menos cuando se trata del dinero de la gente. No podemos improvisar, no podemos estar planteando ocurrencias” Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano

¿Qué cambios se proponen en Talleres Gráficos de México?

Entre las propuestas del Gobierno federal para Talleres Gráficos de México se encuentra que esta entidad produzca la mayor parte de la documentación y los materiales electorales del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) para los comicios de 2027.

La intención es reducir la intermediación y la concentración de contratos en proveedores privados, una situación que ha generado cuestionamientos y problemas en el INE.

Además, se plantea incorporar a más dependencias federales, órganos de auditoría —con observadores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)— e instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Tecnológico de Monterrey en su órgano de gobierno.

Otra de las medidas propuestas consiste en crear un padrón público de proveedores con evaluaciones estrictas, impedir la participación de empresas sancionadas y homologar las tarifas con las del INE y los OPLEs.

También se contempla permitir la contratación directa de impresores locales para la elaboración de insumos básicos.