Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, dio a conocer que su partido presentó una denuncia contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por el derrame de petróleo en Veracruz.

“Presentamos (Movimiento Ciudadano) una denuncia para que se protejan la vida y las playas, manglares, peces y a las tortugas” Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

A través de redes sociales, el dirigente de Movimiento Ciudadano explicó que la denuncia fue presentada contra quien resulte responsable por este “desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales”.

Movimiento Ciudadano presenta denuncia por derrame de petróleo en Veracruz (MC )

Movimiento Ciudadano denuncia daños económicos y afectaciones a la salud por derrame en Veracruz

Jorge Álvarez Máynez agregó en su publicación que el derrame de petróleo en Veracruz cubre más de 230 kilómetros de costa, lo que calificó como una “irresponsabilidad” por parte de Pemex.

La denuncia refiere que los hechos ocurridos el 1 de marzo de 2026 han causado daños económicos y afectaciones a la salud de los habitantes de Pajapan, Veracruz y de Paraíso, Tabasco.

Además, agrega que otras playas también han resultado afectadas, entre las que se incluyen:

Punta San Juan

Playa Linda

Zapotitlán

Tecuanapan

Jicacal

La Bocana

Paquital

Punta Huazuntlán

Bocana Río Temoloapan

Los Arrecifes y El Salado en Mecayapan

Peña Hermosa y Mirador Pilapa en Tatahuicapan

Barrillas en Coatzacoalcos

Barra Panteones en Paraíso

Sánchez Magallanes, Tabasco

Derrame de petróleo (Cuartoscuro/Luis López / Luis López)

Movimiento Ciudadano exige reparación del daño por derrame de Pemex

Al igual que Jorge Álvarez Máynez, el dirigente estatal de Veracruz, Luis Carbonell, presentó una denuncia contra Pemex por el derrame de hidrocarburo que, consideró, “es una catástrofe ambiental”.

En la denuncia presentada ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), los dirigentes de Movimiento Ciudadano exigen identificar a los responsables y aplicar sanciones contundentes por los daños ambientales.

A su vez, exigen la reparación inmediata del ecosistema y una indemnización justa para las familias de pescadores cuya actividad fue afectada por el derrame de petróleo.