Movimiento Ciudadano presenta denuncia por derrame de petróleo en Veracruz

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, dio a conocer que su partido presentó una denuncia contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por el derrame de petróleo en Veracruz.
“Presentamos (Movimiento Ciudadano) una denuncia para que se protejan la vida y las playas, manglares, peces y a las tortugas”Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano
A través de redes sociales, el dirigente de Movimiento Ciudadano explicó que la denuncia fue presentada contra quien resulte responsable por este “desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales”.
Movimiento Ciudadano denuncia daños económicos y afectaciones a la salud por derrame en Veracruz
Jorge Álvarez Máynez agregó en su publicación que el derrame de petróleo en Veracruz cubre más de 230 kilómetros de costa, lo que calificó como una “irresponsabilidad” por parte de Pemex.
La denuncia refiere que los hechos ocurridos el 1 de marzo de 2026 han causado daños económicos y afectaciones a la salud de los habitantes de Pajapan, Veracruz y de Paraíso, Tabasco.
Además, agrega que otras playas también han resultado afectadas, entre las que se incluyen:
- Punta San Juan
- Playa Linda
- Zapotitlán
- Tecuanapan
- Jicacal
- La Bocana
- Paquital
- Punta Huazuntlán
- Bocana Río Temoloapan
- Los Arrecifes y El Salado en Mecayapan
- Peña Hermosa y Mirador Pilapa en Tatahuicapan
- Barrillas en Coatzacoalcos
- Barra Panteones en Paraíso
- Sánchez Magallanes, Tabasco
Movimiento Ciudadano exige reparación del daño por derrame de Pemex
Al igual que Jorge Álvarez Máynez, el dirigente estatal de Veracruz, Luis Carbonell, presentó una denuncia contra Pemex por el derrame de hidrocarburo que, consideró, “es una catástrofe ambiental”.
En la denuncia presentada ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), los dirigentes de Movimiento Ciudadano exigen identificar a los responsables y aplicar sanciones contundentes por los daños ambientales.
A su vez, exigen la reparación inmediata del ecosistema y una indemnización justa para las familias de pescadores cuya actividad fue afectada por el derrame de petróleo.
“No basta con detener la fuga del crudo, sino que es imperativo que los responsables presenten un plan de acción urgente para restaurar zonas críticas de anidación de tortugas marinas y otros hábitats vulnerables”Luis Carbonell, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano