Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez es una de las tres mujeres que integran la red de huachicol fiscal en México.

Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, fungía como verificadora en Agencia Nacional de Aduanas, por lo que por muchos años supo que las sustancias reportadas como “aceites y aditivos”, en realidad eran hidrocarburos ocultos.

¿Quién es Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez?

Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, quien se desempeñaba como verificadora en Agencia Nacional de Aduanas, fue detenida dos meses atrás.

Inició un proceso penal en su contra por delincuencia organizada e ilícitos en materia de hidrocarburos.

Esto por ser parte de la red criminal que hizo posible que 32 buques contrabandearan a México millones de litros de combustible desde Estados Unidos.

Para evitar ser vinculada a proceso, promovió un juicio de amparo en septiembre pasado bajo la causa penal 325/2025, el cual está siendo revisado por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal.

¿Qué estudió Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez?

De acuerdo con el portal Latam Verify, Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez tiene una licenciatura en Comercio internacional y aduanas.

Egresó de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, en 2020.

¿En qué ha trabajado Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez?

Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez se desempeñó como verificadora en Agencia Nacional de Aduanas bajo el mando de Perla Elizabeth Castro Sánchez, otra de las implicadas en el huachicol fiscal.

Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, es una de los 13 implicados en el huachicol fiscal de México

Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez está acusada de participar en la red criminal que era liderada por altos mandos navales.

En la operación, Anatalía Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez hizo equipo con:

Endira Xochitl Palomo Chávez, ex Jefa de Departamento de Recintos Fiscales en la Agencia Nacional de Aduanas en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

Perla Elizabeth Castro Sánchez, ex Jefa de Departamento de Operaciones en la Agencia Nacional de Aduanas.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez recibió sobornos para permitir el ingreso de buques cargados de combustibles declarados como aceites y aditivos para evitar el pago de impuestos.

Ésta, quien revisaba documentos y cargamentos así como se encargaba del muestreo, recibía 100 mil pesos de Solano Ruiz y 50 mil pesos de El Santo (testigo protegido).

Según informa el portal Istmopress, El Santo, cuando ocupó el cargo de Titular de Aduanas de Tampico, presenció el arribo de entre 12 y 14 buques, por lo que este equipo de tres recibió más de un millón de pesos.

Actualmente está en la espera de la resolución del amparo que solicitó, mismo que evita ser vinculada a proceso, pero que no frena el procedimiento penal correspondiente y tampoco le concede la libertad.

Será el próximo 10 de diciembre cuando determinará si le concede la protección de la justicia federal.