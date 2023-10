Ramón Sosamontes, ex colaborador de Rosario Robles, fue vinculado a proceso por su participación en la Estafa Maestra.

Un juez de control en la CDMX dictó auto de vinculación a proceso contra Ramón Sosamontes durante la audiencia que se celebró este 13 de octubre.

El ex colaborador de Rosario Robles, quien fue ex secretaria de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en la Estafa Maestra.

Cabe recordar que Ramón Sosamontes fue jefe de la oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (Sedatu).

Ramón Sosamontes es vinculado a proceso por la Estafa Maestra; enfrentará proceso en libertad

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes 13 de octubre sobre la vinculación a proceso contra Ramón Sosamontes.

Ello porque presuntamente el ex colaborador de Rosario Robles, contrató de manera indebida servicios con recursos públicos con Radio y Televisión de Hidalgo cuando era jefe de Oficina en Sedesol.

Sin embargo, estos no fueron realizados, lo que generó un daño a la Hacienda Pública Federal por un valor de más de 353 millones de pesos.

“Se contravinieron todas las normas que la Ley obliga en el uso de recursos públicos destinados a programas de comunicación social, para desviarlos y disgregarlos con propósitos delictivos” FGR

Por ello, Ramón Sosamontes fue vinculado a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en la Estafa Maestra.

No obstante, el ex colaborador de Rosario Robles enfrentará su proceso en libertad; únicamente se le dictó la medida cautelar de no poder salir del país en tanto se resuelva su situación jurídica.

Además, se otorgaron tres meses para culminar la investigación complementaria.

Presuntamente contrató de manera indebida servicios con recursos públicos con Radio y Televisión de Hidalgo, que no se realizaron, ocasionando con su actuar un detrimento a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de más de 353 millones pesos.

¿Qué es la Estafa Maestra?

La Estafa Maestra fue un esquema de corrupción ocurrido en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Esto mdiante convenios con universidades públicas y empresas fantasmas con los que diversas dependencias de gobierno malversaron recursos públicos por más de 5 mil millones de pesos.

Por este caso, Rosario Robles fue detenida desde 2019 pero fue liberada el pasado mes de agosto de 2022 y absuelta en febrero de 2023.

En febrero del año en curso, Ramón Sosamontes también había sido exonerado de su responsabilidad en la Estafa Maestra, sin embargo la FGR solicitó revisar nuevamente el caso.

Por otra parte, Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de Sedesol, también fue detenido el pasado 9 de octubre de 2023.

Esto por el delito de uso indebido de atribuciones por 124 millones de pesos y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 77 millones de pesos.