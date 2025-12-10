Integrantes del Partido del Trabajo (PT) se encuentran de luto. Encontraron muerto a Agustín Solorio, delegado que desapareció en Morelia y cuyo cuerpo fue encontrado en Guanajuato.

“Nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro compañero y amigo Agustín Solorio Martínez” Partido del Trabajo

Desde la sede de Michoacan, el PT dio a conocer la muerte de Agustín Solorio, de 47 años de edad y quien se desempeñaba como coordinador político de Apatzingán.

“Condenamos enérgicamente los hechos que le arrebataron la vida. Un abrazo solidario” Partido del Trabajo (PT)

PT da a conocer la muerte del delegado Agustín Solorio (@MLopezSanMartin / Red Social X)

Asimismo solicitan a las autoridades que investiguen el hecho a fin de esclarecer su muerte y castigar a los responsables.

Al respecto, la diputada Sandra Olimpia Garibay, durante la sesión del Congreso del Estado, condenó el hecho así como la violencia que se vive en el estado por lo que pide se refuerce la seguridad.

“Se encontró el cuerpo sin vida del delegado del PT en Apatzingán, Agustín Solorio. Es una terrible noticia, pero sobre todo es terrible lo que estamos viviendo en la región de Tierra Caliente. Yo creo que es urgente que se revise y se refuerce la estrategia de seguridad” Sandra Olimpia Garibay. Diputada de Morena

Agustín Solorio desapareció en Morelia

El 5 de diciembre de 2025, Agustín Solorio fue reportado por sus familiares como desaparecido.

Encuentran sin vida a Agustín Solorio Martínez, coordinador del PT (Revolución Social / Facebook)

De acuerdo a su ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE), Agustín Solorio Martínez fue visto por última vez aquel viernes a las 3:10 horas en Morelia.

Al realizar la denuncia, familiares del coordinador político de Apatzingán, no sabían cómo iba vestido por lo que solo pudieron describirlo y dar como referencia señas particulares.

Tenía una cicatriz de aproximadamente 10 centímetros en la mano izquierda y una más en el cuello.

Reportan como desaparecido a Agustín Solorio, delegado del PT (Partido del Trabajo Michoacán / Facebook)

En aquel momento, Sandoval Flores, representante del PT en Michoacán, pidió a las autoridades iniciar una búsqueda urgente, coordinada y eficiente.

Así como le aseguró a la familia del delegado que no descansaría hasta obtener una respuesta.

Aún se desconoce cómo fue que se dio con el paradero de Agustín Solorio, cuyo cuerpo fue encontrado en Guanajuato y no en Morelia, lugar donde desapareció.