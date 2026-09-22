Ariadna Montiel reafirmó la convicción de mantener la alianza con el Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones 2027, pese a las diferencias señaladas por Reginaldo Sandoval.

“Para nosotros siempre habrá la convicción de seguir caminando juntos, nosotros queremos que la coalición se mantenga como lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, advirtió que Morena se siente “sobrada” y podría competir sola, lo que generó dudas sobre la continuidad de la coalición.

En ese sentido, Ariadna Montiel recordó la historia compartida entre ambos partidos y subrayó que “política es diálogo”, defendiendo la unidad y la cooperación en los procesos internos.

Reginaldo Sandoval advierte diferencias entre Morena y PT

Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, señaló que Morena se siente “sobrada” y capaz de competir por su cuenta, por lo que, de acuerdo con sus declaraciones, no estaría escuchando las posiciones de sus aliados.

Asimismo, Sandoval afirmó que Morena se equivocaba rumbo a los comicios de 2027, cuando estarán en disputa gubernaturas, además de cargos en el Congreso de la Unión y congresos locales.

Sus declaraciones generaron cuestionamientos sobre la continuidad de la alianza entre Morena y el PT de cara al próximo proceso electoral.

Ariadna Montiel recuerda alianza de Morena y PT

Ante las declaraciones de Reginaldo Sandoval, Ariadna Montiel recordó la relación que Morena y el PT han mantenido durante décadas.

La funcionaria señaló que ambos partidos han compartido una historia de lucha, unión y coalición, por lo que consideró que deberían continuar trabajando juntos.

“La coalición con el Partido del Trabajo es una unión que viene de hace muchos años, más de 30 años. Hemos tenido una historia juntos, siempre hemos luchado juntos y creo que debemos seguirlo haciendo” Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena

Esto ocurre después de que Sandoval advirtiera sobre una posible fractura del PT con Morena y cuestionara la confianza del partido guinda para competir sin sus aliados.

“Política es el diálogo”: Ariadna Montiel sobre diferencias con PT

Montiel también señaló que “política es el diálogo” al ser cuestionada sobre las diferencias entre Morena y el PT rumbo al proceso electoral de 2027.

Explicó que durante los procesos internos de Morena hubo aspirantes que fueron respaldados desde un principio por el PT.

Sin embargo, señaló que también se permitió al Partido del Trabajo presentar a sus propios posibles candidatos.

Después de los procesos de selección mediante encuestas, Montiel destacó la relación que mantiene con los militantes del PT y recordó los años en los que ambos partidos han participado juntos en distintos procesos electorales.

Con ello, la funcionaria sostuvo la postura de Morena de mantener la alianza con el PT, pese a las diferencias que han surgido entre ambas fuerzas políticas rumbo a 2027.