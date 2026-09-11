Citlalli Hernández aseguró que la relación con Ariadna Montiel es buena y rechazó que exista una ruptura con la dirigencia nacional de Morena.

“La verdad es que con la presidenta del partido, con Ariadna, desde el primer momento en que ambas compartimos diversas responsabilidades en el partido no entendemos bien” Citlalli Hernández

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones aseveró que comparte con Ariadna Montiel una visión “muy similar del movimiento”.

Asimismo, reiteró que ambas están concentradas en la ruta hacia las elecciones 2027 con comunicación, coordinación y coincidencia.

Tenemos una visión muy similar, asegura Citlalli Hernández sobre su relación con Ariadna Montiel

Citlalli Hernández aseguró que no hay ninguna ruptura con Ariadna Montiel y, en cambio, comparten una visión “muy similar” del movimiento.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones señaló que el rumor sobre una presunta ruptura se debe a que “seguro hay alguien con ánimo de confrontarnos”.

“Tenemos una visión muy similar del movimiento, estamos en permanente coordinación, comunicación, entonces desconozco de donde provenga esta intención de generar insidia o percepción de confrontación” Citlalli Hernández

Asimismo, resaltó que ambas líderes tienen “muy claro” que se encuentran conduciendo un proceso fundamental para llegar “en las mejores condiciones” de organización y unidad rumbo a la elecciones 2027.

“Para nada, yo creo pienso que ambas tenemos muy claro que conducimos parte de un proceso fundamental para llegar en las mejores condiciones organizativas, de unidad, rumbo al próximo proceso electoral” Citlalli Hernández

“Absolutamente falso” que exista ruptura, asegura Citlalli Hernández

La morenista Citlalli Hernández aseveró que es “absolutamente falso” que exista una ruptura entre ella y Ariadna Montiel.

Además, reiteró que existe total comunicación y coordinación, además de coincidencia sobre la manera de conducir el proceso electoral en Morena.