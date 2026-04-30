Claudia Sheinbaum rindió homenaje a su maestra Graciela González de Tapia, quien murió el 30 de abril de 2026.

Hoy falleció mi maestra Chela. Mujer y docente excepcional... nos hizo sentir amados y felices, capaces de construir un mundo mejor Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En una carta escrita a mano, recordó su legado en la formación de estudiantes y destacó su enseñanza basada en cuestionar y aprender de manera distinta.

Invitó a sus compañeros de la escuela Manuel Bartolomé Cossío a mantener vivos los ideales de educación, democracia y libertad que promovió la “maestra Chela”.

Graciela González de Tapia, maestra de Claudia Sheinbaum (Especial)

Beatriz Gutiérrez Müller también expresó respeto y admiración por la educadora.

Beatriz Gutiérrez Müller dedica mensaje a la maestra Graciela González de Tapia

Al igual que la presidenta Claudia Sheinbaum, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller externó sus condolencias a Elisa, hija de Graciela González de Tapia, por el reciente fallecimiento de la maestra.

Un saludo a su hija Elisa y a sus familiares queridos y a todo el personal de la escuela “Manuel Bartolomé Cossío” Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y esposa de AMLO

En su mensaje, Beatriz Gutiérrez Müller externó su respeto y gran admiración a la maestra Chela, a quien recordó como una mujer simpática, firme y apóstol de la educación.

Además, resaltó el papel de Graciela González de Tapia en liderar una cruzada por un modelo alternativo, basado en la escuela activa, donde los estudiantes eran los protagonistas.

Beatriz Gutiérrez Müller dedica mensaje a la maestra Graciela González de Tapia (Especial)

¿Quién fue Graciela González de Tapia?

Graciela González de Tapia, también conocida como “maestra Chela”, fue una de las fundadoras de la Escuela Manuel Bartolomé Cossío y pilar fundamental de la educación activa en México.

Fue maestra de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, cuando cursaba sus estudios de nivel primaria en la escuela Manuel Bartolomé Cossío, ubicada en la Ciudad de México (CDMX)..