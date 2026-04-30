La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la fecha para la Cumbre México-Unión Europea (UE), que tiene como objetivo avanzar en temas de importancia como el comercio, inversión y medio ambiente.

A través de redes, Sheinbaum reveló que tuvo una llamada con António Costa, presidente del Consejo Europeo, y ambos acordaron que la cumbre se realice el 22 de mayo en Ciudad de México (CDMX).

“Tuvimos una productiva llamada con António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la que acordamos llevar a cabo la Cumbre México-Unión Europea el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México”. Claudia Sheinbaum

Confirman fecha de la Cumbre México-UE en CDMX (Captura de pantalla)

Sheinbaum anuncia que Cumbre México-UE se realizará el 22 de mayo en CDMX

El próximo viernes 22 de mayo se celebrará la Cumbre México-UE en CDMX, a la que asistirá una delegación encabezada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

António Costa confirmó la fecha de la Cumbre México-UE expresando su interés por visitar México y “para seguir avanzando en nuestras prioridades comunes”, en especial en áreas como:

Comercio

Inversión

Clima y medio ambiente

Energía

Igualdad de géner

Salud

Investigación

La UE destacó que hay una “visión compartida del mundo” con México, pues ambos buscan “la defensa de la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto al derecho internacional”.

Sheinbaum confirma fecha de la Cumbre México-UE en CDMX (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que la agenda de trabajo iniciará desde el 21 de mayo con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica Política, Económica y de Cooperación, nombrado como el Acuerdo Global Modernizado.