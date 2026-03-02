Edgar Garza es el presidente nacional de Que siga la democracia, quien logró su registro como partido político.

El ex militante de Morena logró Que siga la democracia obtuviera su registro ante el INE tras superar las 300 mil afiliaciones y participarán en las elecciones de 2027.

¿Quién es Edgar Garza? El presidente de Que siga la democracia

Edgar Francisco Garza Ancira es un político y consultor empresarial, actual presidente de Que siga la democracia.

En 2025, Edgar Garza se separó de Morena para iniciar su propio partido político y un año después obtuvo el registro nacional.

Edgar Garza, presidente de Que siga la democracia (Instagram/@efganciramx)

¿Qué edad tiene Edgar Garza?

Edgar Garza nació el 4 de diciembre, pero se desconoce el año.

¿Quién es la esposa de Edgar Garza?

Edgar Garza es divorciado; estuvo casado con Gabriela Jiménez Godoy.

¿Qué signo zodiacal es Edgar Garza?

Edgar Garza es Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Edgar Garza?

Edgar Garza tiene 2 hijos.

¿Qué estudió Edgar Garza?

Edgar Garza estudió contaduría pública en el Instituto Blaise Pascal y un maestría en comunicación y marketing político en Cescompol.

Edgar Garza (Instagram/@efganciramx)

¿En qué ha trabajado Edgar Garza?

Edgar Garza tiene más de 20 años como consultor empresarial en diversos sectores económicos.

En 2022 fundó Que viva la democracia, una organización civil que payaba a Morena y cuatro años después se perfiló como partido político.

Edgar Garza es presidente del nuevo partido político Que siga la democracia

En febrero de 2025, Edgar Garza inició el proceso ante el INE para crear su propio partido político, mientras seguía siendo militante de Morena y eso provocó un proceso de sanción.

Posteriormente, Edgar Garza abandonó Morena para seguir con Que siga la democracia, el cual logró su registro como partido político en 2026 y tendrá derecho de estar en las boletas en 2027.