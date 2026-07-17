El presidente Donald Trump, amenazó con un aumento en los aranceles a Canadá por los incendios forestales, que estarían afectando a Estados Unidos.

“Responsabilizamos a Canadá por no mantener adecuadamente sus bosques y matorrales, y porque Estados Unidos está siendo invadido innecesariamente por aire sucio”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Para ello, Donald Trump adelantó que hablará con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para cuestionar las acciones a seguir ante los incendios forestales que causarían su “negligencia”.

Ya que el estadunidense acusó que los incendios forestales en Canadá ahora son un problema anual, que deriva de la crisis ambiental de la que Donald Trump rechaza su existencia.

Donald Trump amenaza con más aranceles a Canadá por incendios forestales

Donald Trump señaló la posibilidad de cobrar a Canadá el costo por la contaminación que provocan sus incendios en Estados Unidos, con aumento a los aranceles.

Trump plantea más aranceles a Canadá por incendios que afectaron a Estados Unidos (Captura de pantalla)

Fue mediante Truth Social que Donald Trump responsabilizó a Canadá del “aire sucio que innecesariamente” está invadiendo Estados Unidos, contaminando dicha nación.

El mandatario también afirmó que Canadá no ha mantenido de manera adecuada sus bosques y se ha negado a realizar una gestión forestal básica, así como retirar sus escombros.

Añadió a su vez que la “negligencia” habrían convertido los incendios de Canadá en un suceso anual que le cuesta millones de dólares a Estados Unidos.

Por lo cual, Donald Trump señaló que el costo de esta contaminación debería añadirse a los aranceles que Canadá ya está pagando, lo que hablaría con Mark Carney.

Republicanos también responsabilizan a Canadá de la mala calidad del aire en Estados Unidos

Al igual que Donald Trump, legisladores republicanos también reprocharon a Canadá el humo de los incendios forestales, que en carta al primer ministro señalaron de inaceptable.

Sin embargo, el portavoz de la organización ambientalista Sierra Club, Javier Sierra, rechazó que Canadá sea responsable de que lo Donald Trump definió como un suceso anual.

Aclaró que los incendios de Canadá forman parte de la crisis medioambiental en todo el mundo, por lo que si Donald Trump quiere buscar responsables, serían las compañías contaminantes.

En especial señaló a las petroleras o de combustibles fósiles, empresas que han sido respaldadas por Donald Trump, que en 2025 redujo la ayuda a las energías limpias en Estados Unidos.