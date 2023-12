La cirugía metabólica conocida como transposición ileal ha favorecido a personas con diabetes en México; te contamos todos los detalles de esta innovación científica.

Luego de someterse al procedimiento médico, al menos 50 personas lograron controlar la diabetes mellitus tipo 2.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), esta afección provoca daños en órganos como el corazón, los bazos sanguíneos, ojos, riñones y nervios.

En este sentido, los pacientes que se sometieron a la cirugía metabólica conocida como transposición ileal presentaron las siguientes mejorías:

De acuerdo con José Antonio Castañeda, médico especialista en la transposición ileal, esta es una cirgugía metabólica que controla la diabetes, más no la cura.

Y es que la intervención médica modifica la posición del ileon, que es parte del intestino delgado encargado de liberar las hormonas que ayudan a producir más insulina.

Posteriormente, este se coloca cerca del duodeno, con el fin de absorber las grasas, carbohidratos, vitaminas y proteínas del cuerpo.

Con la transposición ileal, los azúcares y grasas tardan mayor tiempo en ser procesadas y se evitan los picos de glucosa.

Cabe destacar que esta cirugía metabólica sólo se realiza en hospitales privados de México, India y Brasil, donde se ha registrado un nivel de éxito del 95 por ciento.

Perla Franco Díaz de 23 años, es una de las pacientes con diabetes tipo 2 en México, que se sometió a la transposición ileal; la cirugía metabólica la realizó en Guadalajara.

A su vez, relató que desde los 15 años dependía de los medicamentos y la administración de insulina para tratar la enfermedad.

Perla declaró que la transposición ileal la ayudó notoriamente a mejorar su vista, la cual comenzaba a perder debido a la diabetes.

“Cuando empezó la visión borrosa fue cuando más me asusté, pero desde que me operé obviamente fue un cambio repentino, no tener medicación después de haberla tenido durante tanto tiempo fue un alivio totalmente, ahora puedo seguir mi vida con tranquilidad”

Perla Franco Díaz, paciente con diabetes