Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, venció el cáncer de estomago que le fue diagnosticado en octubre de 2024.

Para sorpresa de muchos, Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano de 74 años de edad, reapareció en público y asistió al primer informe de gobierno de Pablo Lemus Navarro, en Jalisco.

Con buen semblante, aunque visiblemente delgado, según muestran las imágenes compartidas por la periodista Azucena Uresti, el abogado se acompañó de personalidades como:

El Senador de la República Mexicana, Clemente Castañeda, de 53 años de edad.

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, de 37 años de edad.

El Senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de 40 años de edad.

El economista y exdiputado de México, Salomón Chertorivski, de 51 años de edad.

Dante Delgado asistió al informe de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco (Cortesía)

Dante Delgado asistió al informe de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco (Cortesía)

¿Cuál es el estado de salud de Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano?

Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, fue intervenido dos días atrás, por lo que con gran entusiasmo anunció estar libre de cáncer.

Este logro, quizá el más grande de su vida, representa un estimulo para Dante Delgado, quien se concentrará en ganar peso así como en seguir al pie de la letra indicaciones médicas que lo ayuden a una pronta y satisfactoria recuperación.

Movimiento Ciudadano tendrá mayor fuerza en las elecciones 2027, advierte Dante Delgado

Dante Delgado continuará en la política por lo que ya tiene en mente su siguiente paso dentro de Movimiento Ciudadano.

Dante Delgado desea que el país recupere la paz y piensa ser parte del proceso cuyos resultaron se reflejarán en 2030.

Su aportación será a través de Movimiento Ciudadano, partido que asegura tendrá mayor fuerza y crecimiento en 2027.

“Tengan la absoluta seguridad de que lo vamos a acreditar”, dijo a la par de confirmar que la única fusión que hará el partido será con la ciudadanía.

Sí, Movimiento Ciudadano continuará siendo autónomo en los próximos procesos electorales.