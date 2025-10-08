En los últimos años se ha hablado sobre el lenguaje inclusivo como una forma de integrar a todos los sectores de la sociedad en el español.

Sin embargo, la práctica de colocar la “e” como neutral para referirse tanto a hombres, mujeres y personas trans, aún no es claro para todos.

Es por ello, que te explicamos sobre qué va el lenguaje inclusivo y todo lo que debes saber para decidir sí lo debes implementar en tu día a día.

Lenguaje inclusivo ¿Qué es?

Información proporcionada por el blog de ‘Crehana’ señala que el lenguaje inclusivo es una “practica lingüística” para descentralizar la mirada masculina de este.

Es decir, si bien antes se reconocía el usar la letra “o” como el neutral en el español, también es utilizado para referirse al masculino.

Sin embargo, el hacer uso del lenguaje inclusivo conlleva el colocar una “e” como letra neutral cuando se desea hacer inclusión de todos los sectores de la sociedad.

Es decir, para que una frase sea inclusiva para un público en general se debería hablar y escribir de esta manera:

Muchas gracias a tode el público que nos acompaña.

Les niñes de este salón son les más inteligentes de la escuela.

María Luisa debe ir con sus amigues a practicar para la orquesta.

El lenguaje inclusivo también es conocido como:

Lenguaje incluyente

Lenguaje igualitario

Lenguaje no sexista

¿De dónde surgió el uso del lenguaje inclusivo?

Movimientos feministas y la población LGBT han señalado que el hacer uso de la “o” como neutral solo da una mirada del sistema machista que hay en el mundo.

“Lo masculino es una posición central en el mundo, pues no solo invisibiliza a lo femenino, también marginaliza a las personas de otras entidades como los trans”. Milagros Bleger para Crehana.

Son varias las instituciones y los estudiosos que se han presentado en contra del lenguaje inclusivo, pero la realidad es que no debe serlo al ser este un medio de expresión.

“El lenguaje no debe entenderse como un sistema de signos… el lenguaje es también una construcción social, puesto que establece realidades e identidades. Y justamente, es lo que debe reflejar el lenguaje inclusivo”. Milagros Bleger para Crehana.

¿Por qué es necesario el lenguaje inclusivo?

Como se explicó, el uso del lenguaje inclusivo es una forma de poder comunicarse con todos los miembros que conforman la sociedad, es decir, sin discriminar.

De hecho, Perú es un país que tiene una guía en pro del lenguaje inclusivo, para aplicar en los organismos públicos del país.

La guía que lleva como nombre ‘Si no me nombras, no existe’, es la muestra del porqué es importante hacer uso del lenguaje inclusivo, pues lo dice desde el título.

El ministerio a cargo de la guía, señala que hacer uso del lenguaje inclusivo es una forma de promover cambios positivos en la sociedad al visibilizar a todos los sectores.

“Puede promover cambios positivos entre las personas, logrando que actitudes sexistas y discriminatorias se conviertan en prácticas equitativas, respetuosas e inclusivas … “. Guía ‘Si no me nombras, no existe’.

¿Qué dice la RAE sobre el lenguaje inclusivo?

La Real Academia Española (RAE) toma un gran peso cuando se habla sobre la lengua, pero: ¿qué dice sobre el lenguaje inclusivo?

La realidad es que la RAE, hasta ahora, no ha agregado de manera oficial a su diccionario el uso de la “e” como el neutro de las palabras.

Recientemente, publicó un tweet en el que señalaba que la “o” era la forma en como oficialmente se denominaba al neutro.

Señalando que la “o” no es una manera de “oposición de género”.

RAE sobre el uso de la "e" (@RAEinforma / Twitter)

Es decir, el uso de la “e” en los vocablos para hablar de un neutro, no es oficial ni ha sido aprobado por la RAE.

¿Cuándo es necesario usar la “e” en el lenguaje inclusivo?

Según la revista ‘Anfibia’, la sustitución de la “e” por la tradicional “o” para hablar de un lenguaje neutro e inclusivo, se debe aplicar en:

Sustantivos

Adjetivos

Determinantes

Pronombres

Artículos

El agregar la “e” a los nombres propios como Oscar o Patricia, no es válido. Así como tampoco lo es para objetos como ‘ventanas’ computadoras’, entre otros.

Correctamente, la “e” debe ser agregada cuando no se tiene conocimiento de la identidad de género de una persona o la persone se identifica como no binario.

Así como cuando se habla a un público en general que es visiblemente diverso.

Persona dando un discurso. (ICSA / Pexels)

Al no ser el morfema que oficialmente se incluya en el español, aún no se sabe cuántas personas hacen uso del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, según información de ‘Diario de Cultura’ de Argentina, 8 de cada 10 encuestados nunca utilizan lenguaje inclusivo, para una muestra de 2800 respuestas.

El 13% de la muestra dijo que lo utiliza con poca frecuencia, mientras que el 8% dijo utilizar el lenguaje inclusivo siempre o con mucha frecuencia.