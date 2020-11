“Becas para todes”; el lenguaje inclusivo y su imposibilidad para el cambio

¿Qué pasaría si una convocatoria de beca utilizara el tan famoso lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente o lenguaje no sexista en el sentido más estricto de la palabra con la intención de no invisibilizar a ninguna persona?

El revoltijo gramatical que a continuación se muestra:

CONVOCATORIA “BECAS PARA TODES”

Estimados, estimadas y estimades alumnos, alumnas y alumnes, estamos muy contentos, contentas y contentes de hacerles llegar a todos, todas y todes ustedes la siguiente convocatoria. Reciban el más cordial de los saludos y sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo ciclo escolar.

Antes de comenzar, me es importante aclarar que para evitar reproducir un lenguaje excluyente en la presente convocatoria de beca que invisibilice a todes aquelles que no se definan como personas cisgénero, con el uso de la “E” nombro y, por consiguiente, doto de existencia para que puedan ser visibilizados, visibilizadas y visibilizades a los/las/les compañeros/as/es que no se autoperciben ni como hombres, ni como mujeres, ya que practican una identidad de género diferente a la heterosexual, la cual puede ser homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, transexual femenina, transexual masculina, andrógina, neutrois, dos espíritus, neither, no-binaria, genderqueer, queer, género variante, género cuestionada, agénero, bigénero, género fluido, pangénero, transgénero, transgénero masculina, transgénero femenina, female to male, male to female, graysexual o gris-asexual, trasvesti, asexual, demisexual, lithsexual, sapiosexual, skoliosexual, polisexual, autosexual, pornosexual, antrosexual, pansexual, y las que puedan ir surgiendo conforme se vaya deconstruyendo el marco capitalista heteronormativo patriarcal opresor binario de género en el cual nos encontramos sometidos, sometidas y sometides actualmente. Asimismo, hago referencia a todos, todas y todes los/las/les que se autodefinen como personas intersexuales, o sea, aquellos, aquellas y aquelles que tengan una identidad sexual intermedia.

Es importante hacer de su conocimiento que la planificación, redacción y posterior divulgación de esta convocatoria de beca fue resultado de un arduo trabajo multidisciplinario que implicó el apoyo, tanto económico como laboral, de diferentes academias con sus respectivos líderes (en esta parte es importante aclarar que con el uso de la expresión “líderes” no únicamente hago referencia a los varones heterosexuales, sino también a todes aquelles hombres y mujeres con una identidad de género diferente a la mencionada) y sus respectivas lideresas, especialistas en sus campos de estudio. Por lo tanto, quiero agradecer a todos los ingenieros, todas las ingenieras, todes les ingenieres, todos los investigadores, todas las investigadoras, todos los maestros, todas las maestras, todes les maestres, todos los archiveros, todas las archiveras, todes les archiveres, todos los administrativos, todas las administrativas, todes les administratives, todos los abogados, todas las abogadas, todes les abogades, todos los sociólogos, todas las sociólogas, todes les socióloges, todos los enfermeros, todas las enfermeras, todes les enfermeres, e inclusive a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de limpieza que, aunque no participaron en la construcción de la presente convocatoria, merecen ser reconocidos/as/es por su ardua labor de limpieza y mantenimiento del área de trabajo. Dicho lo anterior, si cometí el error de no mencionar a alguno o alguna (o a cualquier otra persona con una identidad de género no binaria que haya formado parte de este equipo de trabajo), pido la más sincera de las disculpas por suprimir su existencia, invisibilizándolo/la al no incluirlo/la en la lista.

Dicha toda la introducción previa, se procede a dar inicio con las bases de la convocatoria.

El motivo de la presente es para comunicarles a todos, todas y todes aquellos, aquellas y aquelles jóvenes emprendedores y emprendedoras quienes estén interesados, interesadas e interesades en ser beneficiarios, beneficiarias y beneficiaries de un apoyo económico mensual, se comuniquen con la coordinación académica que les corresponda a la brevedad para iniciar con el trámite de estatus de -inscrito-, -inscrita- o -inscrite- con los académicos, las académicas o les académiques que estén al mando de su academia. Una vez adquirido el estatus de inscrito, inscrita o inscrite, será necesario reunir una lista de requisitos.

A continuación, se enlistan los requisitos:

Ser mexicano, mexicana o mexicane.

Ser alumno, alumna o alumne regular.

Estar inscrito, inscrita o inscrite en por lo menos dos materias del plan de estudios actual.

Tener un promedio mínimo general de 8.0

Firma del tutor, la tutora o les tutores del alumno, la alumna o, si es el caso, les alumnes.

Acta de nacimiento (En caso de que el alumno, la alumna o les alumnes hayan cambiado de género en su acta de nacimiento, favor de presentar tanto la actual en la que se avale su nueva identidad de género como la pasada, en donde únicamente se especifique su sexo impuesto en su nacimiento). Para evitar futuras quejas o falsas acusaciones en el futuro, es muy importante aclarar que este requisito no pretende reproducir algún tipo de discriminación al solicitar al interesado, la interesada o les interesades con una identidad de género no binaria sus dos actas de nacimiento, ya que lo único que se hará es garantizar con la primera su reconocimiento jurídico de identidad ante el Registro de Población.

Credencial de estudiante (En caso de que el alumno, la alumna o les alumnes quiera(n) hacer valer su derecho a la identidad de género en su institución escolar, es necesario que redacte(n) y posteriormente presente(n) una carta al área de registro escolar, manifestando su nombre y su género con el cual se autoidentifica(n) para realizar el trámite de beca)

CURP

No recibir ningún otro apoyo económico por parte del gobierno

Recuerden que el plazo de recepción de documentos es del 21 de noviembre al 10 de diciembre del año en curso.

La selección de beneficiados, beneficiadas o beneficiades se llevará a cabo del 11 al 20 de diciembre del año en curso.

La lista de dichos beneficiados seleccionados, dichas beneficiadas seleccionadas o diches beneficiades seleccionades se publicará, si antes no se recibe alguna queja por discriminación, el 21 de diciembre del año en curso en la página: https://becasparatodes.gob.mx/

Respecto al punto anterior, en caso de inconformidad, aquellas quejas por discriminación que sean redactadas a causa de la presente convocatoria, favor de hacerlas llegar al siguiente correo electrónico: [email protected]

Recuerden que la decisión del comité será inapelable, siempre y cuando todos, todas y todes estén de acuerdo con el último veredicto de este.

El comité de “becas para todes” revisará minuciosamente cada una de las quejas presentadas con la finalidad de no discriminar a ninguna persona que pudo haberse sentido excluida con la decisión final tomada. Por esto, pedimos comprensión y paciencia por todo el tiempo que pueda tomar el llevar a cabo esta tarea.

Una vez revisadas todas y cada una de las quejas por discriminación, se procederá a consultar el veredicto acordado por el comité con el quejoso, la quejosa o les quejoses (si es el caso) a fin de llegar a un arreglo en el que ambas partes resulten satisfechas.

Este procedimiento se repetirá las veces que sean necesarias para evitar cualquier tipo de inconformidad de todes les insatisfeches que se sintieron discriminades con el resultado, hasta llegar a una resolución que satisfaga todos los intereses, sin excepción alguna.

Ya con todes satisfeches, ahora sí se publicará la lista de beneficiados, beneficiadas y beneficiades final e inapelable (La fecha está sujeta a cambios de último momento). Estén pendientes.

Muchas gracias a todos, todas y todes por su atención.

Atte: todo el equipo de trabajo que conforma “becas para todes”.

Pese a lo burdo o absurdo que puede resultar para el lector el experimento de la convocatoria “becas para todes”, es un ejemplo realista del enredo gramatical que implicaría el imponer el uso del lenguaje inclusivo a todo lo que escribiéramos. ¿Se imagina una tesis, una novela, un cuento o una investigación científica escrita en su totalidad con lenguaje inclusivo? ¡Un desastre total!

El combate a la violencia y a la discriminación va más allá de alterar arbitrariamente la etimología de un idioma ¿O será que con el uso de la “E” y de “todos y todas” le damos fin al problema? ¡Haberlo pensado antes, la solución todo este tiempo estuvo ante nuestras narices y nunca nos dimos cuenta! Como si estas históricas problemáticas sociales fueran tan fáciles de erradicar. Con el lenguaje no sexista estamos tomando el camino equivocado, desviando nuestra atención de las verdaderas soluciones que podrían no ya eliminar la violencia, sino al menos disminuirla, aunque fuera en forma mínima.

Gracias por su lectura.

Twitter: @erosuamero

Facebook: Eros Ortega Ramos

Correo electrónico: [email protected]

*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y actual estudiante de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México