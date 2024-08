El día de hoy viernes 23 de agosto, se publicó el decreto que tipificaría el transfeminicidio como delito en la Ciudad de México (CDMX), conocida también como Ley Paola Buenrostro.

Paola Buenrostro era una mujer trans que fue asesinada en 2016, mientras trabajaba en la ahora avenida México-Tenochtitlán en la alcaldía Cuauhtémoc, al subir a un automóvil de Arturo Felipe Delgadillo Olvera.

De acuerdo con lo declarado por la activista Natalia Lane en la publicación del decreto que tipifica el transfeminicidio como delito en CDMX, a nivel nacional se contabilizan 30 asesinatos en lo que va de 2024 .

En la Gaceta Oficial de CDMX se publicó el decreto que tipifica el transfeminicidio como delito en dicha entidad, por lo que entrará en vigor a partir de hoy 23 de agosto.

Tal como se lee en el decreto publicado en la Gaceta Oficial, se modificaron los siguientes artículos:

El decreto determina que comete el delito de transfeminicidio quien, “por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans”.

Dentro de las razones de transfeminicidio se establecen los siguientes supuestos:

Igualmente se establece que las personas que sean encontradas culpables del delito de transfeminicidio tendrán una pena de 35 a 70 años, sin embargo, aumentará hasta una tercera parte por las siguientes agravantes:

El decreto de la Ley Paola Buenrostro fue aprobada en el Congreso de CDMX el pasado 18 de julio, propuesta por el diputado de Morena Temístocles Villanueva desde 2021.

La publicación del decreto que tipifica el transfeminicidio en CDMX fue celebrado en un evento encabezado por el jefe de gobierno Martí Batres, quien celebró la nueva pena, de 35 a 70 años de prisión.

Durante la publicación, estuvieron presentes activistas trans, entre ellas la promovente Kenya Cuevas, amiga de Paola Buenrostro, quien arremetió en contra de las autoridades, quienes les niegan sus derechos humanos.

En su discurso, Kenya Cuevas señaló todos los atropellos que pasó tanto la investigación del transfeminicidio de Paola Buenrastro (a quien trataron como hombre) y hacia su persona.

“Cuando mataron a Paola, la trataban como hombre, no me querían dar información, me negaron en la carpeta de investigación poniéndome como curiosa del lugar.

Exigía justicia y todo mundo se reía de mí, diciéndome que cómo era posible que me pusiera así por una ‘puta de la esquina’ y eso me lo dijo la ministerio público que todavía está en funciones en Cuauhtémoc II”.

Kenya Cuevas, activista e impulsora de la tipificación de transfeminicidio como delito en CDMX