Enrique Inzunza, acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y con solicitud de detención con fines de extradición, confirmó que no acudirá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que inicia trabajos el miércoles 6 de mayo de 2026.

“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente. La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno” Enrique Inzunza. Senador Morena

En un mensaje en redes sociales, justificó su ausencia al señalar que no permitirá que “la derecha haga un espectáculo” en el Senado.

Inzunza permanece sin aparecer públicamente desde el 29 de abril y sería sustituido por Sasil de León Villard.

¿Dónde está Enrique Inzunza?

El senador Enrique Inzunza estaría en su natal Badiraguato, Sinaloa, desde donde grabó un video en el que había prometido que acudiría a sus responsabilidades en la CDMX como parte de la Comisión Permanente.

El mensaje lo envió el sábado 2 de mayo luego de que no se le viera desde el miércoles 29 de abril en el Senado.

El 29 de abril fue el ultimo día de sesiones ordinarias pero solo se confirmó que pasó lista y no fue encontrado por reporteros que lo buscaron en su oficina.

Previamente se lanzó contra quienes estigmatizan Badiraguato, tierra donde nació Joaquín Guzmán Loera, pues dijo que en realidad la gente que ha vive ahí es trabajadora.

¿Qué es la Comisión Permanente y quién tomará el lugar de Enrique Inzunza?

La Comisión Permanente es el grupo de senadores y diputados federales que mantiene vigente el funcionamiento del Congreso durante los periodos de receso legislativo.

De acuerdo con el listado de 18 senadores designados en la Comisión Permanente y sus sustitutos Sasil de León Villard debería tomar el lugar de Enrique Inzunza.