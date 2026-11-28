Diciembre de 2026 está a poco de dar inicio, por lo que ya hay quienes se preguntan qué días no habrá clases durante el último mes del año en curso segúnel calendario de la SEP.

Cabe destacar que durante diciembre de 2026 los estudiantes de todo el país tendrán un periodo vacacional, por lo que acá te contamos todos los detalles que necesitas saber.

¿Qué días no habrá clases en diciembre de 2026? (Michelle Rojas/X)

Este es el único día en el que no habrá clases en diciembre de 2026

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que en diciembre de 2026 solo habrá un día en el que se van a suspender las clases.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la fecha en cuestión es el viernes 25 de diciembre, día de conmemoración de Navidad.

La suspensión aplica para los niveles de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Se debe resaltar que el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, no fue considerado por la SEP como día de suspensión, toda vez que cayó en sábado y no implicó asistencia a las aulas .

El calendario oficial no contempló otras suspensiones en el mes, por lo que las fechas distintas al 25 de diciembre y al periodo vacacional mantuvieron actividades escolares normales.

Días sin clases (María José Martínez / Cuartoscuro)

¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre de 2026?

Se debe destacar que aunque solo habrá un día sin clases en diciembre de 2026, el calendario de la SEP contempla un receso invernal que comenzará el lunes 21 de diciembre.

Las fechas de las vacaciones decembrinas indican que el periodo de descanso se extenderá hasta el martes 5 de enero de 2027, según las fechas oficiales del ciclo escolar 2026-2027.

El periodo vacacional también aplica para preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Aunque el receso termina formalmente el 5 de enero, el miércoles 6 de enero está marcado como suspensión de labores docentes, por lo que el regreso oficial a las aulas quedará hasta el jueves 7 de enero de 2027.