Carlos Gullit Peña pidió pruebas ante las acusaciones de la exregidora Gabriela Echeverría por tocamientos indebidos, solicitando que se “chequen las cámaras” para, según él, demostrar su inocencia.

Jamás lo hice (tocar a Gabriela Echeverría,), que chequen las cámaras Carlos “Gullit” Peña, aspirante a coordinador de Morena en León

En un comunicado, el también aspirante a la coordinación municipal en León, Guanajuato, aseguró que los hechos no sucedieron como ella los narró e incluso reafirmó su respeto a las mujeres.

Por su parte, Gabriela Echeverría ya ha anunciado acciones legales contra Gullit Peña por los supuestos tocamientos que el exfutbolista le realizó durante un evento entre morenistas.

La denuncia contra ‘Gullit’ Peña (Captura de pantalla)

Gullit Peña rechazó haber realizado tocamientos a Gabriela Echeverría

En un mensaje enviado a Latinus, el exfutbolista Carlos Gullit Peña negó haber realizado tocamientos a la exregidora de León, Gabriela Echeverría, durante un encuentro de Morena.

Me dirijo a ustedes con absoluto respeto para aclarar los hechos que se han comentado en diversos espacios informativos y que atentan contra mi persona, sobre un hecho que jamás sucedió. Carlos “Gullit” Peña, aspirante a coordinador de Morena en León

Gullit Peña pidió que se revisaran las cámaras sobre el argumento de que las cosas “no pasaron de esa forma”, y aseguró que él es el primero en respetar a las mujeres, pues, dijo, tiene familia, madre e hijas.

Por ello, estoy abierto al diálogo, buscando siempre una conversación sana, de bienestar para todos y para la ciudadanía de mi querido León, Guanajuato, que tanto me ha dado. Carlos “Gullit” Peña, aspirante a coordinador de Morena en León

Carlos “Gullit” Peña

Gabriela Echeverría acusa tocamientos de “Gullit” Peña

El 21 de noviembre de 2026, Gabriela Echeverría acusó una agresión sexual por parte del exfutbolista Carlos “Gullit” Peña, en pleno evento político entre aspirantes a candidatos de Morena en León.

De acuerdo con la exregidora, el también aspirante la tocó sin su consentimiento en una de sus piernas, aparentemente bajo el influjo de bebidas alcohólicas.

Estaba platicando con mis compañeros, a él nunca lo había tomado en mi vida y de repente te pone su mano en mi pierna y mi reacción fue voltearme y cerrar mis piernas pero él continuó hasta la pantorrilla y me apretó entonces y mi reacción fue golpearlo y decirle no. Gabriela Echeverría, exregidora y aspirante de Morena

Por este hecho, la exregidora anunció que primero pondrá una denuncia en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) contra el Gullit Peña, hasta llegar a las últimas consecuencias.