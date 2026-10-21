Grupos de animalistas se dieron cita este martes 20 de octubre en el Senado de la República para protestar contra Mariela Gutiérrez con un memorial dedicado a los perros sacrificados en el municipio de Tecámac, Estado de México.

Los manifestantes encendieron velas, instalaron cruces de madera y fijaron pancartas a las afueras del Senado para exigir el desafuero de Mariela Gutiérrez e iniciar un proceso legal contra la actual senadora de Morena.

La protesta surge a raíz de denuncias que señalan a la exalcaldesa de Tecámac como presunta responsable de sacrificar a más de diez mil perros durante su mandato, comprendido entre los años 2019 y 2024.

Colectivos exigen desafuero e investigación contra Mariela Gutiérrez por los perros sacrificados en Tecámac

Agrupaciones activistas, como el colectivo “Freedom Souls”, se manifestaron en contra de Mariela Gutiérrez por la muerte de miles de perros en Tecámac.

En su protesta, demandaron esclarecer si existió maltrato animal sistemático por parte de la hoy legisladora y auditar el destino final de los recursos públicos ejercidos en su mandato.

Protestan contra Mariela Gutiérrez con memorial por los perros sacrificados en Tecámac (Especial)

Los colectivos animalistas cuestionaron la validez de las justificaciones oficiales sobre las supuestas “eutanasias humanitarias” aplicadas en el Centro de Bienestar Animal.

Con mensajes como “No eran cifras, eran vidas”, exigieron verificar el estricto apego a la norma oficial NOM-033.

Dicha regulación obliga a las autoridades a conservar expedientes técnicos detallados con datos específicos sobre edad, talla, estado de salud y comportamiento de cada ejemplar ingresado al centro.

Mariela Gutiérrez argumentó previamente que los sacrificios respondieron a un control de fauna callejera y a supuestos reportes documentados de agresiones a personas.

En tanto, los colectivos insistieron en que el fuero parlamentario no debe blindar los actos cometidos durante su gestión municipal e instaron a investigar para que lo sucedido no quede impune.