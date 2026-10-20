Colectivos animalistas y activistas encabezados por Zyanya Polastri convocaron a una manifestación frente al Senado de la República para exigir que se investiguen las acciones realizadas durante la administración de Mariela Gutiérrez Escalante en Tecámac, Estado de México.

La movilización busca mantener la atención pública sobre las cifras de eutanasias aplicadas a perros durante ese periodo y demandar una revisión de los procedimientos utilizados.

Mientras los activistas reclaman posibles responsabilidades legales, la senadora ha sostenido que las actuaciones se realizaron conforme a la normatividad sanitaria vigente.

Zyanya Polastri exige justicia por el sacrificio de perros en Tecámac

A través de una convocatoria difundida en redes sociales, los organizadores identifican el acto como el “Memorial de las 14,023 vidas arrebatadas por Mariela Gutiérrez en Tecámac”, cifra señalada por activistas; mientras que la senadora reconoció públicamente en abril de 2026 que durante su gestión en Tecámac se practicó la eutanasia a más de 10 mil perros.

Los colectivos en defensa de los derechos de los animales, reconocidos como seres sintientes, cuestionan los procedimientos aplicados por Mariela Gutiérrez durante su administración en Tecámac y reclaman que se determinen posibles responsabilidades legales.

Zyanya Polastri convoca a protesta afuera del Senado de la República este 20 de octubre, contra Mariela Gutiérrez (Zyanya Polastri / Facebook)

Por su parte, Mariela Gutiérrez ha defendido que las eutanasias se realizaron conforme a la Norma Oficial Mexicana 033 y argumentó que se trataban de animales enfermos, desahuciados, ferales o que habían atacado a personas.

La protesta frente al Senado busca mantener el caso en la agenda pública y presionar para que las autoridades revisen los hechos en el caso de Mariela Gutiérrez.

Hasta el momento, las exigencias de los colectivos se centran en la rendición de cuentas y la aplicación de la ley, mientras continúa la controversia por la cantidad de animales sacrificados y las condiciones en que se realizaron los procedimientos.