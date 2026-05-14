De cara al Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX), grupos de productores amenazaron con bloquear los siguientes aeropuertos del país antes del evento deportivo:
- AICM
- Aeropuerto de Guadalajara
- Aeropuerto de Monterrey
Los productores señalaron que estas medidas buscan presionar para que se atiendan sus demandas, entre ellas un juicio político contra Marcelo Ebrard, a quien responsabilizan de la importación masiva de granos.
Madres buscadoras, productores y sectores vulnerables marcharán días antes del Mundial 2026
En entrevista con medios, los productores señalaron que días antes del Mundial 2026 será colapsado el AICM y otros aeropuertos del país debido a que no se han alcanzado acuerdos con el gobierno.
Según su convocatoria, la marcha organizada por la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) pretende reunir a “todos los sectores vulnerables e ignorados por este régimen”.
En ese sentido, la organización buscará reunir a:
- Madres buscadoras
- Sector educativo
- Sector salud
- Campesinos y agricultores
- Cañeros y ganaderos
- Pensionados
- Viudas y huérfanos de operadores y transportistas
- Sociedad civil organizada
¿Qué piden los productores?
Los transportistas tienen previsto partir desde el Ángel de la Independencia rumbo a la FGR y la Cámara de Senadores con una concentración programada para el 20 de mayo de 2026 a las 9 de la mañana.
La marcha tendrá como objetivo la Secretaría de Gobernación, en donde buscarán que sean atendidas sus principales demandas:
- Inicio de juicio político contra Marcelo Ebrard
- Comisión intersecretarial que atienda inconformes
- Precios de garantía a los granos
- Salida de los granos del T-MEC
- Seguridad en carreteras y en las calles
- Pagos justos al sector educativo y al campo