De cara al Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX), grupos de productores amenazaron con bloquear los siguientes aeropuertos del país antes del evento deportivo:

AICM

Aeropuerto de Guadalajara

Aeropuerto de Monterrey

Los productores señalaron que estas medidas buscan presionar para que se atiendan sus demandas, entre ellas un juicio político contra Marcelo Ebrard, a quien responsabilizan de la importación masiva de granos.

Campesinos (Adolfo Vladimir/Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

Madres buscadoras, productores y sectores vulnerables marcharán días antes del Mundial 2026

En entrevista con medios, los productores señalaron que días antes del Mundial 2026 será colapsado el AICM y otros aeropuertos del país debido a que no se han alcanzado acuerdos con el gobierno.

Según su convocatoria, la marcha organizada por la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) pretende reunir a “todos los sectores vulnerables e ignorados por este régimen”.

En ese sentido, la organización buscará reunir a:

Madres buscadoras

Sector educativo

Sector salud

Campesinos y agricultores

Cañeros y ganaderos

Pensionados

Viudas y huérfanos de operadores y transportistas

Sociedad civil organizada

Personas desaparecidas (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

¿Qué piden los productores?

Los transportistas tienen previsto partir desde el Ángel de la Independencia rumbo a la FGR y la Cámara de Senadores con una concentración programada para el 20 de mayo de 2026 a las 9 de la mañana.

La marcha tendrá como objetivo la Secretaría de Gobernación, en donde buscarán que sean atendidas sus principales demandas: