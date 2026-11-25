La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población reforzar las medidas de prevención ante la llegada de la primera tormenta invernal.

Autoridades federales señalaron que el objetivo prioritario es mitigar los riesgos entre la población que se ubica en áreas vulnerables del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico del clima, la primera tormenta invernal llegará a México a partir del 26 de noviembre y el fin de semana, originado por una vaguada polar.

Primera tormenta invernal dejará lluvias y ambiente frío; Protección Civil pide seguir recomendaciones

Protección Civil federal alertó que la llegada de la primera tormenta invernal provocará un ambiente gélido durante las mañanas y noches en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Este fenómeno estará acompañado de lluvias intensas en las regiones occidente, centro y sur, así como la eventual caída de aguanieve en las zonas montañosas.

Frente a este escenario, las autoridades federales, estatales y municipales mantienen un seguimiento permanente del sistema meteorológico para coordinar protocolos de asistencia inmediata.

Para contrarrestar el frío extremo, Protección Civil señaló que es recomendable emplear múltiples capas de ropa, protegiendo adecuadamente extremidades, rostro y cabeza al salir de espacios cálidos.

Primera tormenta invernal (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

En el hogar, se recalca la necesidad de garantizar una correcta ventilación si se emplean chimeneas o aparatos de calefacción, apagándolos antes de descansar para prevenir envenenamientos por monóxido de carbono.

Asimismo, se aconseja reforzar las defensas mediante la ingesta de agua y alimentos ricos en vitaminas A y C, brindando cuidados prioritarios a niños, adultos mayores, enfermos crónicos y mascotas.

En materia de transporte, se recomienda planificar trayectos, moderar la velocidad, mantener faros encendidos y evitar cruzar vados, encharcamientos o corrientes de agua peligrosas.

Complementariamente, es vital limpiar coladeras, preparar una mochila de emergencia con documentos y mantenerse informado únicamente por canales oficiales como la CNPC y Conagua.