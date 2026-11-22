El frente frío número 8 se desplazará sobre el noreste de México durante este domingo 22 de noviembre, provocando lluvias de diversa intensidad en gran parte del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias más fuertes se registrarán en Tamaulipas, mientras que otros estados del norte, centro, sur y sureste también registrarán precipitaciones.

Las bajas temperaturas del frente frío 8 se debe a la interacción con un canal de baja presión en el oriente de México, así como con la corriente en chorro subtropical, por lo que se esperan heladas en las zonas serranas.

Frente frío 8: ¿En qué estados va a llover este domingo 22 de noviembre?

El Pronóstico Meteorológico General advierte sobre lluvias en los siguientes estados para el domingo 22 de noviembre, causados por el desplazamiento del frente frío 8:

Lluvias (CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Nuevo León (este)

San Luis Potosí (este)

Veracruz (norte)

Chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Chihuahua

Durango

Tabasco

Campeche

Yucatán

El Meteorológico Nacional también advierte que las fuertes lluvias podrían incrementar el nivel de ríos y provocar deslaves o inundaciones, así como bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en carreteras, por lo que piden extremar precauciones.

Clima en México: se esperan temperaturas máximas para el 22 de noviembre de 2026

Por otra parte, las autoridades del clima también pronostican temperaturas máximas para mañana 22 de noviembre de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: