México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló 10 cuentas bancarias vinculadas con la organización priista Antorcha Campesina, tres a personas morales y siete a personas físicas.

Hasta el momento se desconoce por qué razón se les bloqueó las cuentas , ya que los bancos reportan entre tres y cuatro días hábiles.

En mayo del año pasado, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que se investigaba a 40 gasolineras de la organización acusadas de huachicoleo , la mayoría ubicadas en Puebla, de acuerdo con el periódico La Jornada.

En abril de 2020 la Unidad denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al líder de Antorcha, Aquiles Córdova, por los delitos de corrupción y lavado de dinero.

El diputado federal del PRI e integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la organización, Brasil Acosta, acusó al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de ser quien los señaló ante la UIF con el propósito atacarlos mediáticamente y reprenderlos políticamente.

Acosta es una de las personas a las que les bloquearon su cuenta bancaria.

En un comunicado, Antorcha señaló que la UIF le congeló cuentas bancarias por haber recibido presuntamente recursos en efectivo, a lo que contestaron que es "falso e inventado”. Aseguraron que ningún dirigente ha recibido recursos de ningún tipo y aseguraron que se han dedicado a gestionar obras y programas.

El diputado Acosta dijo que el 17 de agosto asistió a la UIF para que le informaran sobre el bloqueo de las cuentas, pero no le dieron ninguna información.

“Hoy me presenté personalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera para que se me informara de las razones del bloqueo bancario ordenado en mi contra y no recibí ninguna explicación, pero hoy mismo el titular de la Unidad ya estaba lanzando acusaciones a través de los medios y confirmando que se trata de una operación lanzada desde el gobierno de Puebla”

Brasil Acosta