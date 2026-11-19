Las bajas temperaturas volverán a la Ciudad de México este jueves 19 de noviembre, con registros de hasta 4 grados en zonas altas de seis alcaldías.

Ante el pronóstico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla y pidió a la población tomar precauciones durante las primeras horas.

El aviso estará vigente entre las 4:00 y las 8:00 horas, periodo en el que se esperan las condiciones más frías, principalmente en zonas altas de la capital.

¿Qué alcaldías tendrán temperaturas de hasta 4 grados en CDMX?

Las demarcaciones contempladas son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados.

Aunque la alerta se concentra en esas seis alcaldías, otras zonas de la capital también podrían registrar un ambiente frío durante la mañana del jueves.

Bajas temperaturas en CDMX el 19 de noviembre (@SGIRPC_CDMX)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé condiciones frías a muy frías en las partes altas del Valle de México, además de posibles bancos de niebla.

Para la tarde, el pronóstico contempla una recuperación de las temperaturas, con máximas de entre 21 y 23 grados en la Ciudad de México.

También existe probabilidad de lluvias, por lo que las condiciones podrían cambiar durante el día; las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Protección Civil aconseja vestir al menos tres capas, cubrir nariz y boca al salir, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse bien hidratado durante la mañana.

Además, recomienda consumir alimentos con vitaminas A y C, proteger a las mascotas y ventilar adecuadamente los espacios cuando se utilicen calentadores o chimeneas.