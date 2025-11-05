Alfonso Ramirez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que el incremento al sistema de pensiones fortalecerá la economía familiar en México.

En entrevista con López Dóriga, el diputado Alfonso Ramirez Cuellar habló sobre el presupuesto de egresos para 2026 que ya aprobó la Cámara de Diputados en lo general.

Habrá incremento al sistema de pensiones en presupuesto de egresos 2026

El diputado Alfonso Ramirez Cuellar señaló que el sistema de pensiones recibirá un incremento en el presupuesto de egresos 2026, en el que se le destinará 1.6 billones de pesos.

Asimismo, se destinará alrededor de un billón de pesos a programas sociales con el objetivo de fortalecer la economía familiar en México, que ayudará a disminuir la pobreza en el país.

De acuerdo con Alfonso Ramirez Cuellar, la meta es que, con las pensiones y los programas sociales, en 2030 “ya no haya ninguna persona viviendo en la miseria”.

Además de los 1.6 billones de pensiones y un billón de pesos para programas sociales, Alfonso Ramirez Cuellar detalló algunos rubros a los que se destinará el presupuesto de egresos 2026:

Un billón de pesos para servicios de salud

2.5 billones de pesos para la generación de empleo

1.5 billones de pesos para la deuda

190 mil millones para fortalecer seguridad en estados y municipios

Cabe mencionar que el diputado Alfonso Ramirez Cuellar destacó que entre el 70 y 75% del presupuesto de egresos 2026, que es casi de 10.2 billones de pesos, estará destinado a gastos ineludibles.