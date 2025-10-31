Para los diputados habrá aumento de salario para 2026, por lo que tendrán nuevo sueldo y prestaciones.

Con ello, para 2026, los diputados pasarán de ganar 1 millón 193 mil pesos netos al año a 1 millón 307 mil en 2026, lo que significa un incremento de nada más ni menos que de 113 mil 739 pesos.

Dicho aumento al salario para 2026 de los diputados cubre todos los rubros, por lo que el sueldo base de los legisladores sube a 62 mil pesos.

Mientras que el aguinaldo quedará de casi 7 mil pesos con el aumento al salario para 2026 de los diputados.

Y no solo eso tendrán los diputados con su aumento al salario para 2026, pues cada legislador recibirá un seguro de vida institucional por casi 60 mil pesos.

Además, otro beneficio para ayudar a los diputados con el pago de ISR será un estímulo de 64,587 a 67,785 pesos.

Nuevo sueldo y prestaciones para diputados y más impuestos para mexicanos

Mientras los diputados anuncian nuevo sueldo y prestaciones con aumento, la otra cara de la moneda son más impuestos para mexicanos.

Pues pese a la austeridad con la que se venían manejando los legisladores, el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública confirmó que la Cámara de Diputados tendrá su aumento de sueldo para 2026.

Luego de que el Congreso aprobó en su mayoría el aumento a su sueldo 2026, que incluye seguro de vida institucional y mayores apoyos fiscales.

En contraparte para los mexicanos habrá en 2026 más impuestos y deuda, tras la reciente aprobación del Congreso al aumentos de impuestos a refrescos y bebidas light, bebidas azucaradas, cigarros, videojuegos “violentos” y sueros orales.

Además de que con esto, la deuda pública por mexicanos será de a 150 mil pesos, lo que superará los 20 billones de pesos.