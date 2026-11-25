El Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó la Guía de Derechos y Seguridad Digital en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Este manual gratuito, disponible en línea, surge de un acuerdo de colaboración voluntaria firmado en marzo de 2026 con importantes plataformas tecnológicas como Meta, TikTok y Google/YouTube.

Su contenido detalla recomendaciones de prevención, estrategias para salvaguardar cuentas y dispositivos, y explicaciones sobre los distintos tipos de agresiones virtuales facilitadas por la tecnología.

La elaboración de esta herramienta contó con la participación colaborativa de organismos internacionales, activistas como Olimpia Coral Melo y organizaciones de la sociedad civil.

Olimpia Coral celebra la presentación de la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres

Olimpia Coral Melo celebró la publicación de la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres a través de un mensaje en el que destacó el avance alcanzado tras años de activismo.

Expresó abiertamente su entusiasmo, enfatizando que el documento es fruto de una labor coordinada entre organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y plataformas digitales.

“¡Lo soñamos hace años y lo logramos! #FuimosTodas Hoy se presenta la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres. Un instrumento que hemos trabajado entre organizaciones civiles, organismos internacionales y Plataformas Digitales convocadas por la @mujeresgobmx” Olimpia Coral

Olimpia Coral Melo formó parte del consejo redactor y grupo de defensoras digitales que colaboró de manera directa en la elaboración y revisión de los contenidos del manual.

La guía contempla mecanismos específicos para detener la difusión no consentida de contenido íntimo en personas adultas, entre los cuales destaca la plataforma que lleva su nombre (OlimpIA), así como StopNCII.org.

Presentan Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres; Olimpia Coral celebra (@OlimpiaCMujer / X )

¿Qué es la Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres que celebró Olimpia Coral?

La Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres es un manual e instrumento oficial de orientación presentado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

En colaboración con las plataformas Meta, Google, TikTok y YouTube, además de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Su objetivo principal es prevenir, identificar y atender las agresiones en entornos virtuales, proporcionando recursos prácticos para promover el ejercicio y protección de los derechos digitales de mujeres, adolescentes y niñas bajo la premisa central: “no es tu culpa y no estás sola”.

Presentan Guía de Derechos y Seguridad Digital para las Mujeres; Olimpia Coral celebra (@OlimpiaCMujer / X )

El documento está estructurado en diez secciones clave adaptadas a distintas etapas de la vida e incluye los siguientes ejes principales: