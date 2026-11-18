El Gobierno de Monterrey puso en marcha la iniciativa “Puntos Seguros”, mediante la cual se habilitarán cuatro espacios hospitalarios para brindar resguardo y apoyo inmediato a mujeres en situación de riesgo.

El proyecto se realiza en coordinación con Christus Muguerza y el Instituto Municipal de las Mujeres Regias. Contempla la participación de tres hospitales y un centro hospitalario de la institución, que funcionarán como espacios de apoyo para mujeres, niñas y adolescentes cuya integridad pueda estar en peligro.

Puntos Seguros amplía la red de protección para mujeres en Monterrey

A través de esta colaboración, se busca fortalecer la red de atención y protección en la ciudad mediante el aprovechamiento de la infraestructura hospitalaria. Los espacios permitirán ofrecer resguardo y facilitar el acceso a apoyo oportuno ante situaciones de riesgo.

La iniciativa forma parte de las estrategias impulsadas por el Instituto Municipal de las Mujeres Regias y el programa ESCUDO, orientadas a reforzar la prevención y atención de situaciones de violencia, así como a generar entornos más seguros para las mujeres.

La participación de Christus Muguerza representa un esfuerzo de colaboración entre instituciones públicas y privadas, con el propósito de sumar capacidades y acercar alternativas de protección a quienes enfrentan circunstancias que ponen en riesgo su integridad.

Con la puesta en marcha de “Puntos Seguros”, el Gobierno de Monterrey amplía las acciones de atención y protección dirigidas a mujeres, niñas y adolescentes, mediante espacios de resguardo y redes de colaboración institucional.