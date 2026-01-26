La Conseja Electoral, Carla Humphrey, compartió una publicación en la que se deslinda de la miniserie que abordará el proceso de la histórica elección del Poder Judicial.

“Como Consejera Electoral me deslindo completamente de la idea y de la contratación de la miniserie sobre la elección judicial” Carla Humphrey, consejera del INE

Este proyecto ha generado varias críticas, incluyendo las de Carla Humphrey, porque la miniserie sobre la elección del Poder Judicial tendrá un costo de aproximadamente un millón 157 mil pesos.

De igual forma, se ha cuestionado que el productor del proyecto, Gilberto Solís, esté implicado en un caso de desvío y simulación de contratos, equivalentes a más de 200 millones de pesos en el estado de Hidalgo.

Elección del Poder Judicial 2025. (Cortesía )

Carla Humphrey niega participación de la miniserie sobre la elección del Poder Judicial

En opinión de la Consejera Carla Humphrey, no hacía falta contratar productores porque el INE tiene la capacidad de realizar la miniserie que pretende mostrar el proceso de la elección del Poder Judicial.

“El propio INE podría haberla realizado la ‘miniserie´ que contendrá elementos gráficos, en su gran mayoría, de la autoridad electoral” Carla Humphrey, consejera del INE

Carla Humphrey reiteró que, entre sus atribuciones y facultades, no se encuentra ninguna relacionada a contratar bienes y servicios institucionales, por lo que se deslindó de haber autorizado el presupuesto por un millón 157 mil pesos.

En ese sentido, marcó distancia del procedimiento de adjudicación y de las personas involucradas en él. “Naturalmente me distancio también del proceso de adjudicación en el que participaron diversas personas”.

Sostuvo que algunas personas habrían percibido recursos del propio INE, “aunque todas en su momento formaron parte de la misma agencia de publicidad”, señaló.

El momento más crítico llegó cuando usuarios preguntaron “¿Para qué una miniserie sobre la elección del Poder Judicial?“, a lo que Carla Humphrey contestó: ”Me lo sigo preguntando".