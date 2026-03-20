El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá transparentar los costos e información sobre la empresa Verkada de videovigilancia que contrató para monitorear sus 8 edificios y 32 juntas locales.

Aunque la información había sido reservada por un periodo de cinco años, el Órgano Interno de Control (OIC) ordenó que parte del contrato sea publicado en respuesta a un recurso de revisión interpuesto por La Silla Rota.

Nuevas cámaras de seguridad instalaciones del Instituto Nacional Electoral (Rogelio Morales/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

INE no transparentó gastos de cámaras y seguridad

Luego de que el INE destinara una cantidad de recursos a fortalecer su sistema de seguridad, el medio La Sila Rota solicitó la transparencia del contrato INE/050/2025 con el cual se compraron más de 300 cámaras.

Además de ese gasto, el INE también adquirió:

Instalación de torniquetes en los edificios de la sede central

Plumas de acceso controlado en el estacionamiento

Topes y poncha llantas en accesos

El asunto generó revuelo porque el INE no transparentó en ese momento las condiciones del contrato, sobre el argumento de que se trataba de “información de seguridad nacional” que pone en riesgo la vida e integridad de su personal.

Sin embargo, la OIC determinó que el contrato “no revela aspectos técnicos ni detalles de infraestructura que pudieran poner en riesgo, ni la seguridad nacional ni la vida, seguridad o salud de persona física alguna”.

Seguridad no se renovaba desde 2008: INE

En respuesta a las críticas, el INE aseguró que su equipo de seguridad no se había actualizado desde 2008, por lo que su funcionamiento no era el adecuado para las condiciones actuales de violencia contra el órgano electoral.

Sin embargo, el momento de mayor crítica vino cuando consejeros y periodistas denunciaron que sus juntas eran vigiladas por el INE, a los que Instituto precisó que las cámaras no tenían capacidad de grabar audio.