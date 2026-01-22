El Instituto Nacional Electoral (INE) está próximo a lanzar una miniserie sobre la Elección Judicial, celebrada el 1 de junio de 2025, con Gilberto Solís Mendívil como productor del proyecto.

Esta grabación que buscará profundizar en el proceso de las históricas elecciones judiciales, tendrá un costo de aproximadamente un millón 157 mil pesos.

Más allá de la inversión, las críticas se hicieron presentes porque el productor Gilberto Solís estaría implicado en un caso de simulación de contratos, equivalentes a más de 200 millones de pesos en el estado de Hidalgo.

INE no habría transparentado información de la miniserie sobre la Elección Judicial

Según información de Radio Fórmula, Gilberto Solís estaría implicado en un caso de contratos irregulares vinculados a la exdirección de Radio y Televisión de Hidalgo, entonces bajo el mando de Sergio Islas Olvera.

Durante el año 2024, Sergio Islas Olvera fue declarado culpable por el delito de peculado, luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción detectara pagos a empresas fantasma por 242 millones de pesos.

Sergio Islas Olvera, ex director de Radio y Televisión de Hidalgo, fue declarado culpable del delito de peculado (Cortesía)

Este caso ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia de los recursos que el INE asignará a la miniserie de la Elección Judicial.

A esto, se suma que el Comité de Transparencia del INE negó información cuando se le solicitó detalles sobre la contratación y producción de la miniserie documental sobre la elección judicial.

La justificación del INE fue que difundir ciertos detalles del proceso podría afectar la seguridad institucional y el desarrollo de los procesos electorales, además de poner en riesgo funciones del personal de seguridad.