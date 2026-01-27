El nombre de Gilberto Solís Mendívil ha tomado relevancia dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), tras ser elegido para producir la miniserie sobre las elecciones del Poder Judicial.

El productor ha estado en el centro de la polémica con su nombramiento, ya que, en el pasado, se le acusó de participar en un desvío por 200 millones de pesos en el estado de Hidalgo.

En medio de la realización del proyecto, este caso ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia de los recursos que el INE asignará a la miniserie de la Elección Judicial.

Elección del Poder Judicial 2025. (Cortesía )

¿Quién es Gilberto Solís Mendívil?

Gilberto Solís Mendívil, actualmente designado para dirigir la miniserie del INE, es un productor mexicano que ha trabajado en producciones de contenidos audiovisuales.

No obstante, su carrera se vio ensombrecida cuando se le acusó de participar en contratos irregulares vinculados a la exdirección de Radio y Televisión de Hidalgo, entonces bajo el mando de Sergio Islas.

Resultado de este proceso, Sergio Islas fue declarado culpable por el delito de peculado en 2024, luego de que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción detectara pagos a empresas fantasma por 242 millones de pesos.

A pesar de que Gilberto Solís Mendívil aparecía como uno de los receptores de pagos por falsos servicios audiovisuales, el director no fue detenido y pudo continuar con sus actividades en medios.

¿Cuántos años tiene Gilberto Solís Mendívil?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Gilberto Solís Mendívil, por lo que no se sabe su edad.

Gilberto Solís Mendívil (Especial)

¿Quién es la esposa de Gilberto Solís Mendívil?

Gilberto Solís Mendívil mantiene su vida privada lejos del ojo público, por lo que no se conocen detalles como esposa e hijos.

¿Qué estudió Gilberto Solís Mendívil?

Gilberto Solís Mendívil es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación.

También cuenta con un diplomado en Comunicación Política por el Instituto de Investigaciones Sociales, ambas en la UNAM.

¿En qué ha trabajado Gilberto Solís Mendívil?

De acuerdo con su perfil profesional en LinkedIn, Gilberto Solís Mendívil es comunicador y productor audiovisual, quien actualmente trabaja como director de producción en Canal 360 TV.

Su carrera inició en la televisión estatal para los canales 13 y 11; posteriormente, trabajó como Director de Producción en Sistema Universal de Video, empresa filial del periódico El Universal.

Asimismo, ha trabajado en la producción de:

Comerciales

Documentales

Videos

Series

Algunos de los trabajos más destacados de Gilberto Solís Mendívil, son:

Director General de Ensamble Centro de Comunicación, .S.A. de C.V.

Director de Producción y socio fundador de Imagen en Video, S.A. de C.V.

Director de Producción y Productor Ejecutivo de las Campañas “Cultura de Paz y Perspectiva de Género” para la SEDENA de 2008 a 2011

Director de Producción para Avantel, San Luis Corporación, Apasco, Santander, Seguros Banamex Aegon, Club de Beisbol Diablos Rojos

Gilberto Solís Mendívil será el productor de la miniserie del INE

Hasta ahora, se sabe que la miniserie del INE buscará profundizar en el proceso de las históricas elecciones judiciales, llevadas a cabo a nivel nacional el 1 de junio de 2025.

Con un costo de aproximadamente un millón 157 mil pesos, el encargado de dirigir este proyecto será Gilberto Solís Mendívil, hecho que le ha valido críticas al instituto.

Sobre el proyecto, algunos han justificado que, dado que fue un hecho inédito y con alto impacto político y social, es una elección que merece un documental o miniserie.

No obstante, consejeros del INE como Carla Humphrey han puesto en duda la necesidad de realizar un documental, así como la contratación de Gilberto Solís Mendívil para dirigirlo.

“El propio INE podría haber realizado la ‘miniserie´ que contendrá elementos gráficos, en su gran mayoría, de la autoridad electoral” Carla Humphrey