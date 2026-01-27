INE instaló cámaras y seguridad sin informar a Consejerías, acusa Martín Faz

El Consejero Electoral, Martín Faz, informó a través de redes sociales que el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló cámaras y seguridad sin informar a las Consejerías.
Diversos medios han dado cuenta de la instalación de equipamiento de vigilancia y seguridad en el INE [...] Nada de ello nos fue informado a las Consejerías
Entre las medidas de seguridad que el INE instaló sin informar a las Consejerías, según señaló Martín Faz, destacan:
- Cámaras de alta resolución
- Instalación de torniquetes en los edificios de la sede central
- Plumas de acceso controlado en el estacionamiento
- Topes y poncha llantas en accesos
"A tirabuzón se nos dijo que se realizó por asignación directa, sin darnos costos ni proveedor asignado" dijo Martín Faz, añadiendo que estas decisiones no son responsabilidad de las Consejerías.