El Consejero Electoral, Martín Faz, informó a través de redes sociales que el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló cámaras y seguridad sin informar a las Consejerías.

Diversos medios han dado cuenta de la instalación de equipamiento de vigilancia y seguridad en el INE [...] Nada de ello nos fue informado a las Consejerías

Entre las medidas de seguridad que el INE instaló sin informar a las Consejerías, según señaló Martín Faz, destacan:

Cámaras de alta resolución

Instalación de torniquetes en los edificios de la sede central

Plumas de acceso controlado en el estacionamiento

Topes y poncha llantas en accesos

INE instaló cámaras y seguridad sin informar a Consejerías, acusa Martín Faz (captura de pantalla)

"A tirabuzón se nos dijo que se realizó por asignación directa, sin darnos costos ni proveedor asignado" dijo Martín Faz, añadiendo que estas decisiones no son responsabilidad de las Consejerías.