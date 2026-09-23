El empresario Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, con el objetivo de modernizar los procesos administrativos de las firmas de seguridad privada en México, impulsa una plataforma tecnológica especializada en la gestión de personal, control de incidencias y procesamiento de nómina.

La herramienta busca responder a las necesidades particulares de un sector que administra plantillas numerosas, distribuidas en diferentes instalaciones y sujetas a cambios de turnos, horarios, faltas y movimientos de personal.

A diferencia de plataformas administrativas de carácter general, el sistema fue diseñado a partir de la operación de las compañías de seguridad privada, con la intención de concentrar información que suele encontrarse dispersa entre distintas áreas y procesos.

Construimos un motor de cálculo tecnológico que ofrece una eficiencia enorme para la gestión administrativa. Cruza horarios, faltas y tabuladores salariales de forma automática. Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, empresario

Plataforma tecnológica busca transformar la operación de empresas. (cortesía )

Automatización de nómina y control de incidencias

Uno de los principales componentes de la plataforma es la automatización de la nómina, mediante el cruce de datos sobre horarios, asistencias, ausencias, incidencias y tabuladores salariales.

El sistema busca simplificar los cálculos y reducir las tareas administrativas que actualmente pueden realizarse de manera manual.

La herramienta también incorpora funciones dirigidas a los trabajadores, entre ellas la consulta y descarga de recibos de nómina, así como mecanismos de comunicación con sus superiores. Con ello, distintos trámites internos pueden trasladarse al entorno digital y concentrarse en una misma plataforma.

Tecnología enfocada en las necesidades de la seguridad privada

La iniciativa se inserta en el proceso de adopción de nuevas tecnologías para la gestión empresarial, particularmente en un sector que opera de manera simultánea en múltiples ubicaciones y cuyos movimientos de personal pueden cambiar de un turno a otro.

La infraestructura tecnológica del proyecto contará con servidores alojados en Silicon Valley, California, para soportar la operación de la plataforma.

El desarrollo promovido por el empresario Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga se concentra en problemas cotidianos de administración y operación de las empresas de seguridad privada, principalmente en recursos humanos, control de incidencias y nómina.

La propuesta busca avanzar hacia un modelo en el que las compañías puedan concentrar y automatizar una mayor parte de sus procesos internos mediante herramientas diseñadas específicamente para las características de su operación.