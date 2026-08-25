Durante la presentación de las Becas del Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue, encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías destacó que las y los jóvenes queretanos podrán acceder de forma gratuita a 21 programas especializados en tecnología e inteligencia artificial, a través de la Tech Diplomacy Academy, plataforma educativa desarrollada por The Krach Institute for Tech Diplomacy de la Universidad de Purdue.

El valor curricular que a ustedes les van a dar en sus estudios, el poder certificarse en estos cursos, que además estamos hablando de que es lo que hoy la industria exige, es lo que hoy las empresas exigen: innovación, tecnología, robótica, automatización, entre muchas otras cosas más. Les estamos dando la herramienta para que ustedes desde hoy se adelanten al futuro, para que en su formación presente tengan más herramientas y capacidades para competir con cualquier joven de cualquier parte del país y del mundo. Felifer Macías presidente municipal de Querétaro

Querétaro ofrece 60 mil becas para jóvenes en tecnología. (cortesía)

Becas incluyen formación en inteligencia artificial y ciberseguridad

La secretaria de la Juventud del Estado, Virginia Hernández Vázquez, señaló que el convenio permitirá que 60 mil jóvenes accedan a becas de la Tech Diplomacy Academy, plataforma educativa desarrollada por The Krach Institute for Tech Diplomacy.

La secretaria de la Juventud del Estado, destacó que estas oportunidades permitirán a las y los jóvenes fortalecer su preparación en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, computación cuántica, robótica, semiconductores y manufactura avanzada.

Además, señaló que el objetivo es que las juventudes cuenten desde ahora con herramientas que les permitan estar mejor preparadas ante las oportunidades profesionales que puedan surgir en el futuro.

Querétaro ofrece 60 mil becas para jóvenes en tecnología. (cortesía)

A su vez, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, llamó a las y los jóvenes a aprovechar las oportunidades que ofrece Querétaro para continuar su preparación académica, con herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades y competir a nivel nacional e internacional.

El presidente municipal de Querétaro destacó que el Gobierno del Estado y el Municipio de Querétaro suman esfuerzos para ampliar las oportunidades de formación para las juventudes, lo que contribuye a posicionar a Querétaro como referente en innovación y tecnología, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), así como en el segundo lugar nacional en materia de sistema educativo.