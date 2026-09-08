En Metapa de Domínguez, Chiapas, vecinos de la zona piden reubicar la planta contra el gusano barrenador debido a los “malos olores” que, aseguran, les causa malestares físicos.

Inconformes denuncian que la situación es insostenible e incluso afecta a escuelas, motivo por el que bloquearon el ingreso a la planta que produce moscas estériles que se envían a la frontera con Estados Unidos.

Al respecto, Luis Salgado, alcalde de la localidad, dijo que esta problemática ya fue notificada a la Senasica y al Gobierno Federal, quienes se han comprometido a buscar solución a los malos olores.

Planta contra el gusano barrenador en Chiapas; denuncian malestares físicos

Según pobladores, la Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador emana fétidos olores que altera su vida diaria y reconocen sentir temor por posibles daños a su salud.

Algunos de los habitantes acusan que la situación ya ha causado malestares físicos, sobre todo en la población más joven, quienes han presentado:

Dolor de cabeza

Vómito

Malestar estomacal

Además, denuncian que alumnos se dieron de baja de dos escuelas cercanas a la planta: una primaria y una secundaria, mismas que suspendieron clases hasta obtener una solución.

Los manifestantes temen que el impacto pueda crecer, ya que la planta solo opera al 40 por ciento de su capacidad y, si llega al 100 por ciento como se prevé para diciembre, el daño podría ser mayor.

Piden reubicar planta contra el gusano barrenador en Chiapas por malos olores (Especial)

Senasica y Gobierno Federal trabajan en solución contra malos olores

En respuesta a las protestas, Luis Salgado, alcalde de Metapa de Domínguez, dijo que se han hecho las gestiones ante los directivos de la planta operada por Senasica y el Gobierno Federal.

Señaló que ambos se comprometieron a solucionar el problema de los olores generados presuntamente por la descomposición de materia orgánica, como alimentos, heces y moscas muertas.

La Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador fue inaugurada recién en junio tras una inversión conjunta entre México y Estados Unidos de 61 millones de dólares contra la plaga.